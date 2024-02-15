У небі над Україною знищили 13 із 26 ворожих ракет
Київ • УНН
Українська протиповітряна оборона знищила 13 з 26 ракет, запущених російськими військами протягом ночі.
Сили оборони у небі над Україною уночі знищили 13 ракет різних типів із 26, запущених російськими військами, повідомили у четвер у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
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Як повідомляється, уночі 15 лютого 2024 року російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування – "Калібр", балістичними ракетами "Іскандер-М"/ KN-23, зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59.
Усього зафіксовано пуски 26 ракет різних типів:
12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Т-95мс (Енгельс);
6 балістичних ракет "Іскандер-М"/ KN-23 (Воронезька);
2 крилаті ракети "Калібр" (Новоросійськ – рф);
4 керовані авіаційні ракети Х-59 (ТОТ Запорізької обл., Курська обл. – рф.);
2 зенітні керовані ракети С-300 (Бєлгородська обл. – рф).
Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 13 ракет різних типів: 8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23; 2 крилаті ракети "Калібр"; 2 керовані авіаційні ракети Х-59