В небе над Украиной уничтожили 13 из 26 вражеских ракет
Киев • УНН
Украинская противовоздушная оборона уничтожила 13 из 26 ракет, запущенных российскими войсками в течение ночи.
Силы обороны в небе над Украиной ночью уничтожили 13 ракет различных типов из 26, запущенных российскими войсками, сообщили в четверг в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, ночью 15 февраля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, морского базирования - "Калибр", баллистическими ракетами "Искандер-М"/ KN-23, зенитными управляемыми ракетами С-300, управляемыми авиационными ракетами Х-59.
Всего зафиксированы пуски 26 ракет различных типов:
12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов стратегической авиации Т-95мс (Энгельс);
6 баллистических ракет "Искандер-М"/ KN-23 (Воронежская);
2 крылатые ракеты "Калибр" (Новороссийск - рф);
4 управляемые авиационные ракеты Х-59 (ТОТ Запорожской обл., Курская обл. - рф.);
2 зенитные управляемые ракеты С-300 (Белгородская обл. - рф).
Силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 13 ракет различных типов: 8 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55; 1 баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23; 2 крылатые ракеты "Калибр"; 2 управляемые авиационные ракеты Х-59
В небе над Украиной уничтожили 13 из 26 вражеских ракет
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