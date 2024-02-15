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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В небе над Украиной уничтожили 13 из 26 вражеских ракет

В небе над Украиной уничтожили 13 из 26 вражеских ракет

Киев  •  УНН

15 февраль 2024, 07:18  •  5628 просмотра

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Украинская противовоздушная оборона уничтожила 13 из 26 ракет, запущенных российскими войсками в течение ночи.

Силы обороны в небе над Украиной ночью уничтожили 13 ракет различных типов из 26, запущенных российскими войсками, сообщили в четверг в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали 

Как сообщается, ночью 15 февраля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, морского базирования - "Калибр", баллистическими ракетами "Искандер-М"/ KN-23, зенитными управляемыми ракетами С-300, управляемыми авиационными ракетами Х-59.

Всего зафиксированы пуски 26 ракет различных типов:

12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов стратегической авиации Т-95мс (Энгельс);

6 баллистических ракет "Искандер-М"/ KN-23 (Воронежская);

2 крылатые ракеты "Калибр" (Новороссийск - рф);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59 (ТОТ Запорожской обл., Курская обл. - рф.);

2 зенитные управляемые ракеты С-300 (Белгородская обл. - рф).

 Силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 13 ракет различных типов: 8 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55; 1 баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23;  2 крылатые ракеты "Калибр"; 2 управляемые авиационные ракеты Х-59

 - указали в ПС ВСУ в Telegram.
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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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У небі над Україною знищили 13 із 26 ворожих ракет
13 out of 26 enemy missiles destroyed in the sky over Ukraine
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