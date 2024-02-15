россияне повредили подстанцию на Львовщине, но дефицита в энергосистеме нет - Минэнерго

В результате утреннего обстрела россиян во Львове была повреждена трансформаторная подстанция и обесточен объект инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины, пишет УНН.

Детали

В ведомстве отмечают, что утренний массированный вражеский обстрел не привел к критическому влиянию на работу энергообъектов.

Однако в результате удара во Львове существенно повреждены несколько объектов оператора системы распределения, в частности трансформаторная подстанция. Обесточен объект инфраструктуры - резюмировали в Минэнерго.

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Кроме того, вчера в результате обстрелов произошло возгорание на предприятии угледобывающего комплекса в Донецкой области. Отключались воздушные линии электропередачи, в результате чего обесточились бытовые потребители и шахта, в которой находилось 50 работников (все выведены на поверхность).

В течение двух часов возгорание ликвидировано, все потребители запитаны.

Генерация и потребление

В Минэнерго уверяют, что дефицита в энергосистеме не фиксируется. Генерации в Украине достаточно для покрытия потребностей потребителей, планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии.

Также в аварийный ремонт вышел блок и корпус ТЭС, после устранения замечаний корпус был возвращен в работу. В резерве - 11 блоков теплоэлектростанций, которые будут задействованы в случае необходимости.

Ситуация контролируемая. Система сбалансирована. Графики отключений не применяются - отмечают в министерстве.

Состояние сетей

Отмечается, что в Житомирской области по техническим причинам отключалась линия ВЛ 110 кВ, в результате чего обесточились три подстанции (бытовые потребители, местная промышленность). За полчаса все потребители запитаны.

Ситуация на ЗАЭС

В Минэнерго сообщили, что уровень воды в пруду-охладителе остается стабильным и составляет 15,59 м. Специалисты отмечают, что этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

Импорт/Экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 571 МВт*ч. Также предполагается экспорт - до 2312 МВт*ч в Польшу, Румынию, Словакию и Молдову - резюмировали в Министерстве энергетики Украины.

Напомним,

Утром 15 февраля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, морского базирования - "Калибр", баллистическими ракетами "Искандер-М"/ KN-23, зенитными управляемыми ракетами С-300, управляемыми авиационными ракетами Х-59

Силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 13 ракет различных типов из 26, запущенных российскими войсками.

В Днепропетровской области сбили две ракеты, но есть прилеты в Днепровском районе, повреждена инфраструктура - ОВА