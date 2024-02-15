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Вражеская атака на Львов: повреждены две школы, садик и 18 жилых домов - мэр

Вражеская атака на Львов: повреждены две школы, садик и 18 жилых домов - мэр

Киев  •  УНН

15 февраль 2024, 07:07  •  14222 просмотра

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Городской голова сообщил, что в результате российской ракетной атаки на Львов были повреждены две школы, детский сад, 18 жилых домов и ранены три человека.

В результате утренней ракетной атаки рф на Львов три человека получили ранения, повреждены две школы, садик и 18 жилых домов, сообщил в четверг мэр города Андрей Садовый, пишет УНН.

Детали

Последствия утренней атаки врага на Львов. Пострадало две школы и один садик.  Выбито более 400 окон. В общем повреждено 18 жилых домов

- написал Садовый в соцсетях.

По его словам, сейчас известно о трех раненых львовянах, им оказали помощь, их жизни ничего не угрожает.

Дополнение

На Львовскую область во время вражеской атаки, по предварительным данным, летело более 10 ракет. ПВО хорошо отработала, но есть попадание в объект инфраструктуры. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
andrii-sadovyiАндрей Садовый
lvovЛьвов
Ворожа атака на Львів: пошкоджені дві школи, садок та 18 житлових будинків - мер
Mayor: two schools, a kindergarten and 18 residential buildings damaged in Lviv
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Вражеская атака на Львов: повреждены две школы, садик и 18 жилых домов - мэр

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