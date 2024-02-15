Вражеская атака на Львов: повреждены две школы, садик и 18 жилых домов - мэр

В результате утренней ракетной атаки рф на Львов три человека получили ранения, повреждены две школы, садик и 18 жилых домов, сообщил в четверг мэр города Андрей Садовый, пишет УНН.

Детали

Последствия утренней атаки врага на Львов. Пострадало две школы и один садик. Выбито более 400 окон. В общем повреждено 18 жилых домов - написал Садовый в соцсетях.

По его словам, сейчас известно о трех раненых львовянах, им оказали помощь, их жизни ничего не угрожает.

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На Львовскую область во время вражеской атаки, по предварительным данным, летело более 10 ракет. ПВО хорошо отработала, но есть попадание в объект инфраструктуры.