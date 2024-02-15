Вражеская атака на Львов: повреждены две школы, садик и 18 жилых домов - мэр
Киев • УНН
Городской голова сообщил, что в результате российской ракетной атаки на Львов были повреждены две школы, детский сад, 18 жилых домов и ранены три человека.
В результате утренней ракетной атаки рф на Львов три человека получили ранения, повреждены две школы, садик и 18 жилых домов, сообщил в четверг мэр города Андрей Садовый, пишет УНН.
Детали
Последствия утренней атаки врага на Львов. Пострадало две школы и один садик. Выбито более 400 окон. В общем повреждено 18 жилых домов
По его словам, сейчас известно о трех раненых львовянах, им оказали помощь, их жизни ничего не угрожает.
Дополнение
На Львовскую область во время вражеской атаки, по предварительным данным, летело более 10 ракет. ПВО хорошо отработала, но есть попадание в объект инфраструктуры.
Вражеская атака на Львов: повреждены две школы, садик и 18 жилых домов - мэр
Городской голова сообщил, что в результате российской ракетной атаки на Львов были повреждены две школы, детский сад, 18 жилых домов и ранены три человека.
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