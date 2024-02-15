Атака рф на Львів: на регіон летіло понад 10 ракет, є попадання в об'єкт інфраструктури - мер
Київ • УНН
Мер Львова повідомив, що під час ворожої атаки на регіон було випущено понад 10 ракет, ППО добре відпрацювала, але є попадання в об'єкт інфраструктури.
На Львівську область під час ворожої атаки, за попередніми даними, летіло понад 10 ракет. ППО добре відпрацювала, але є попадання в об’єкт інфраструктури, повідомив у четвер мер міста Андрій Садовий, пише УНН.
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"За попередньою інформацією, на наш регіон летіло понад 10 ракет. ППО добре відпрацювали цю атаку, але все ж маємо одне попадання у об’єкт інфраструктури. Вибуховою хвилею вибило вікна у житлових будинках на вулиці Науковій, також зачепило школу", - написав Садовий у Telegram.
З його слів, на місці працюють оперативні служби, встановлюють наслідки атаки.
"Автобуси тимчасово курсуватимуть по вулиці Володимира Великого. Трамвай їздить без змін", - зазначив мер міста.
Львів зазнав ворожого удару: мер повідомляє про влучання15.02.24, 07:42 • 34495 переглядiв