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Атака рф на Львів: на регіон летіло понад 10 ракет, є попадання в об'єкт інфраструктури - мер

Атака рф на Львів: на регіон летіло понад 10 ракет, є попадання в об'єкт інфраструктури - мер

Київ • УНН

 • 100164 перегляди

Мер Львова повідомив, що під час ворожої атаки на регіон було випущено понад 10 ракет, ППО добре відпрацювала, але є попадання в об'єкт інфраструктури.

На Львівську область під час ворожої атаки, за попередніми даними, летіло понад 10 ракет. ППО добре відпрацювала, але є попадання в об’єкт інфраструктури, повідомив у четвер мер міста Андрій Садовий, пише УНН.

Деталі

"За попередньою інформацією, на наш регіон летіло понад 10 ракет. ППО добре відпрацювали цю атаку, але все ж маємо одне попадання у об’єкт інфраструктури. Вибуховою хвилею вибило вікна у житлових будинках на вулиці Науковій, також зачепило школу", - написав Садовий у Telegram.

З його слів, на місці працюють оперативні служби, встановлюють наслідки атаки.

"Автобуси тимчасово курсуватимуть по вулиці Володимира Великого. Трамвай їздить без змін", - зазначив мер міста.

Львів зазнав ворожого удару: мер повідомляє про влучання15.02.24, 07:42 • 34495 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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