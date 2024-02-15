Львів зазнав ворожого удару: мер повідомляє про влучання
Київ • УНН
Львів постраждав від російської атаки, були розбиті вікна на вулиці Науковій, але про жертви поки що не повідомлялося.
Мер Львова Андрій Садовий повідомив про влучання по місту під час ворожої атаки, є пошкодження, пише УНН.
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"Є влучання по місту. За попередньою інформацією, у кількох будинках Львова на вулиці Науковій вибуховою хвилею повибивало вікна. Інформації про потерпілих поки немає", - написав Садовий у Telegram.
Голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram під час ворожої атаки повідомляв про роботу ППО.
Наразі, з його слів, "Наукову вулицю у Львові тимчасово перекрили для руху транспорту".
У Запоріжжі попередньо є влучання по об'єкту інфраструктури, є поранений - ОВА15.02.24, 07:39 • 31592 перегляди