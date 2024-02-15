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Львов подвергся вражескому удару: мэр сообщает о попадании

Львов подвергся вражескому удару: мэр сообщает о попадании

Киев  •  УНН

15 февраль 2024, 05:42  •  18631 просмотра

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Львов пострадал от российской атаки, были разбиты окна на улице Научной, но о жертвах пока не сообщалось.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о попадании по городу во время вражеской атаки, есть повреждения, пишет УНН.

Детали

"Есть попадания по городу. По предварительной информации, в нескольких домах Львова на улице Научной взрывной волной выбило окна. Информации о пострадавших пока нет", - написал Садовый в Telegram.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram во время вражеской атаки сообщал о работе ПВО.

Сейчас, по его словам, "Научную улицу во Львове временно перекрыли для движения транспорта".

В Запорожье предварительно есть попадание по объекту инфраструктуры, есть раненый - ОВА15 февраль 2024, 05:39 • 17320 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
andrii-sadovyiАндрей Садовый
zaporozheЗапорожье
lvovЛьвов
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