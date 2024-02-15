Львов подвергся вражескому удару: мэр сообщает о попадании

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о попадании по городу во время вражеской атаки, есть повреждения, пишет УНН.

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"Есть попадания по городу. По предварительной информации, в нескольких домах Львова на улице Научной взрывной волной выбило окна. Информации о пострадавших пока нет", - написал Садовый в Telegram.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram во время вражеской атаки сообщал о работе ПВО.

Сейчас, по его словам, "Научную улицу во Львове временно перекрыли для движения транспорта".

В Запорожье предварительно есть попадание по объекту инфраструктуры, есть раненый - ОВА