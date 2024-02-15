Атака рф на Львов: на регион летело более 10 ракет, есть попадание в объект инфраструктуры - мэр

На Львовскую область во время вражеской атаки, по предварительным данным, летело более 10 ракет. ПВО хорошо отработала, но есть попадание в объект инфраструктуры, сообщил в четверг мэр города Андрей Садовый, пишет УНН.

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"По предварительной информации, на наш регион летело более 10 ракет. ПВО хорошо отработали эту атаку, но все же имеем одно попадание в объект инфраструктуры. Взрывной волной выбило окна в жилых домах на улице Научной, также задело школу", - написал Садовый в Telegram.

По его словам, на месте работают оперативные службы, устанавливают последствия атаки.

"Автобусы временно будут курсировать по улице Владимира Великого. Трамвай ездит без изменений", - отметил мэр города.

Львов подвергся вражескому удару: мэр сообщает о попадании