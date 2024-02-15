Ворожа атака на Львів: пошкоджені дві школи, садок та 18 житлових будинків - мер

Внаслідок ранкової ракетної атаки рф на Львів троє людей отримали поранення, пошкоджені дві школи, садок та 18 житлових будинків, повідомив у четвер мер міста Андрій Садовий, пише УНН.

Деталі

Наслідки ранкової атаки ворога на Львів. Постраждало дві школи та один садок. Вибито понад 400 вікон. Загалом пошкоджено 18 житлових будинків - написав Садовий у соцмережах.

За його словами, наразі відомо про трьох поранених львівʼян, їм надали допомогу, їхньому життю нічого не загрожує.

Доповнення

На Львівську область під час ворожої атаки, за попередніми даними, летіло понад 10 ракет. ППО добре відпрацювала, але є попадання в об’єкт інфраструктури.