Труханову повідомлено про підозру - джерело
16:50 • 34017 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
28 жовтня, 14:36 • 26996 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 32066 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
28 жовтня, 09:42 • 57001 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
28 жовтня, 09:30 • 35141 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 26168 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
28 жовтня, 09:16 • 21706 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
28 жовтня, 08:00 • 16906 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 54103 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
росіяни активізували штурми: за добу – 135 боєзіткнень, найбільше на Покровському напрямку – Генштаб

Київ • УНН

 • 654 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 135 бойових зіткнень за добу, з яких 45 припали на Покровський напрямок. Українські захисники ліквідували 113 окупантів та знищили 11 дронів.

росіяни активізували штурми: за добу – 135 боєзіткнень, найбільше на Покровському напрямку – Генштаб

28 жовтня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що від початку доби на фронті відбулося 135 бойових зіткнень. російські війська продовжують інтенсивно атакувати українські позиції, завдавши 38 авіаударів і скинувши 90 керованих авіабомб. Окупанти також застосували понад 2700 дронів-камікадзе та здійснили майже 3000 обстрілів позицій ЗСУ і населених пунктів. Про це інформує Генштаб, пише УНН.

Деталі

Найбільш напружена ситуація залишається на Покровському напрямку, де противник 45 разів намагався прорвати оборону. Атаки тривали поблизу населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Родинське, Новоекономічне, Мирноград, Покровськ та інших. Частина боїв досі триває. За день українські захисники ліквідували 113 окупантів, із них 83 – безповоротно, а також знищили 11 дронів, сім укриттів та кілька одиниць техніки ворога.

На Олександрівському напрямку ЗСУ зупинили 18 атак у районах Зеленого Гаю, Соснівки, Вербового, Павлівки та інших населених пунктів. Ворог завдав авіаудару по Новоолександрівці.

Сили оборони відбили наступ росіян в районі Добропілля: ворог зазнав втрат в техніці та живій силі27.10.25, 21:59 • 5630 переглядiв

На Лиманському напрямку окупанти десять разів штурмували українські позиції біля Зеленого Гаю, Новоселівки та Дерилового. У чотирьох районах бої тривають.

На Костянтинівському напрямку росіяни здійснили 17 атак, зосередивши тиск поблизу Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки, Степанівки та Софіївки.

У напрямках Гуляйполя, Оріхова та Придніпров’я українські оборонці відбили ще понад 15 штурмів. Ворог зазнав втрат, зокрема під час спроб наступу біля Рівнопілля, Білогір’я та Залізничного.

Зеленський: Головна ціль рф - Покровськ, бої тривають і в місті27.10.25, 20:07 • 8156 переглядiв

На півночі, у районах Курської та Слобожанщини, ворог двічі штурмував позиції українців, завдавши при цьому восьми авіаударів і понад 150 обстрілів, серед них сім – із реактивних систем залпового вогню.

Українські сили продовжують утримувати позиції, зміцнювати фортифікації й завдавати ворогу значних втрат по всій лінії фронту.

росіяни прорвалися на околиці Мирнограда: на Покровському напрямку тривають запеклі вуличні бої – речник угрупування "Схід"28.10.25, 21:55 • 1188 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Курська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Мирноград
Гуляйполе
Володимир Зеленський
Україна
Костянтинівка