росіяни активізували штурми: за добу – 135 боєзіткнень, найбільше на Покровському напрямку – Генштаб

28 жовтня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що від початку доби на фронті відбулося 135 бойових зіткнень. російські війська продовжують інтенсивно атакувати українські позиції, завдавши 38 авіаударів і скинувши 90 керованих авіабомб. Окупанти також застосували понад 2700 дронів-камікадзе та здійснили майже 3000 обстрілів позицій ЗСУ і населених пунктів. Про це інформує Генштаб, пише УНН.

Деталі

Найбільш напружена ситуація залишається на Покровському напрямку, де противник 45 разів намагався прорвати оборону. Атаки тривали поблизу населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Родинське, Новоекономічне, Мирноград, Покровськ та інших. Частина боїв досі триває. За день українські захисники ліквідували 113 окупантів, із них 83 – безповоротно, а також знищили 11 дронів, сім укриттів та кілька одиниць техніки ворога.

На Олександрівському напрямку ЗСУ зупинили 18 атак у районах Зеленого Гаю, Соснівки, Вербового, Павлівки та інших населених пунктів. Ворог завдав авіаудару по Новоолександрівці.

Сили оборони відбили наступ росіян в районі Добропілля: ворог зазнав втрат в техніці та живій силі

На Лиманському напрямку окупанти десять разів штурмували українські позиції біля Зеленого Гаю, Новоселівки та Дерилового. У чотирьох районах бої тривають.

На Костянтинівському напрямку росіяни здійснили 17 атак, зосередивши тиск поблизу Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки, Степанівки та Софіївки.

У напрямках Гуляйполя, Оріхова та Придніпров’я українські оборонці відбили ще понад 15 штурмів. Ворог зазнав втрат, зокрема під час спроб наступу біля Рівнопілля, Білогір’я та Залізничного.

Зеленський: Головна ціль рф - Покровськ, бої тривають і в місті

На півночі, у районах Курської та Слобожанщини, ворог двічі штурмував позиції українців, завдавши при цьому восьми авіаударів і понад 150 обстрілів, серед них сім – із реактивних систем залпового вогню.

Українські сили продовжують утримувати позиції, зміцнювати фортифікації й завдавати ворогу значних втрат по всій лінії фронту.

росіяни прорвалися на околиці Мирнограда: на Покровському напрямку тривають запеклі вуличні бої – речник угрупування "Схід"