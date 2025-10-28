россияне активизировали штурмы: за сутки – 135 боестолкновений, больше всего на Покровском направлении – Генштаб

28 октября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что с начала суток на фронте произошло 135 боевых столкновений. российские войска продолжают интенсивно атаковать украинские позиции, нанеся 38 авиаударов и сбросив 90 управляемых авиабомб. Оккупанты также применили более 2700 дронов-камикадзе и совершили почти 3000 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов. Об этом информирует Генштаб, пишет УНН.

Детали

Наиболее напряженная ситуация остается на Покровском направлении, где противник 45 раз пытался прорвать оборону. Атаки продолжались вблизи населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Родинское, Новоэкономическое, Мирноград, Покровск и других. Часть боев до сих пор продолжается. За день украинские защитники ликвидировали 113 оккупантов, из них 83 – безвозвратно, а также уничтожили 11 дронов, семь укрытий и несколько единиц техники врага.

На Александровском направлении ВСУ остановили 18 атак в районах Зеленого Гая, Сосновки, Вербового, Павловки и других населенных пунктов. Враг нанес авиаудар по Новоалександровке.

На Лиманском направлении оккупанты десять раз штурмовали украинские позиции возле Зеленого Гая, Новоселовки и Дерилового. В четырех районах бои продолжаются.

На Константиновском направлении россияне совершили 17 атак, сосредоточив давление вблизи Щербиновки, Русиного Яра, Яблоновки, Степановки и Софиевки.

В направлениях Гуляйполя, Орехова и Приднепровья украинские защитники отбили еще более 15 штурмов. Враг понес потери, в частности во время попыток наступления возле Ровнополья, Белогорья и Зализничного.

На севере, в районах Курской и Слобожанщины, враг дважды штурмовал позиции украинцев, нанеся при этом восемь авиаударов и более 150 обстрелов, среди них семь – из реактивных систем залпового огня.

Украинские силы продолжают удерживать позиции, укреплять фортификации и наносить врагу значительные потери по всей линии фронта.

