россияне активизировали штурмы: за сутки – 135 боестолкновений, больше всего на Покровском направлении – Генштаб

$42.070.07
48.970.21
ukenru
20:10 • 2138 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
16:50 • 32772 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 26298 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 31403 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 56236 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30 • 35015 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 26086 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16 • 21667 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00 • 16870 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 53850 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3.3м/с
81%
744мм
Популярные новости
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 228 октября, 12:22 • 38523 просмотра
Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья28 октября, 12:53 • 19989 просмотра
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллионаPhoto28 октября, 13:18 • 22596 просмотра
«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вируснойPhoto17:10 • 12722 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto18:29 • 7920 просмотра
публикации
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет16:50 • 32780 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 228 октября, 12:22 • 38576 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф28 октября, 09:50 • 48903 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 56242 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты28 октября, 07:39 • 53851 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Блогеры
Биньямин Нетаньяху
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Нидерланды
Судан
Реклама
УНН Lite
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto18:29 • 8006 просмотра
«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вируснойPhoto17:10 • 12768 просмотра
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллионаPhoto28 октября, 13:18 • 22644 просмотра
Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья28 октября, 12:53 • 20036 просмотра
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo28 октября, 08:22 • 43238 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Хранитель

россияне активизировали штурмы: за сутки – 135 боестолкновений, больше всего на Покровском направлении – Генштаб

Киев • УНН

 • 400 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 135 боевых столкновениях за сутки, из которых 45 пришлись на Покровское направление. Украинские защитники ликвидировали 113 оккупантов и уничтожили 11 дронов.

россияне активизировали штурмы: за сутки – 135 боестолкновений, больше всего на Покровском направлении – Генштаб

28 октября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что с начала суток на фронте произошло 135 боевых столкновений. российские войска продолжают интенсивно атаковать украинские позиции, нанеся 38 авиаударов и сбросив 90 управляемых авиабомб. Оккупанты также применили более 2700 дронов-камикадзе и совершили почти 3000 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов. Об этом информирует Генштаб, пишет УНН.

Детали

Наиболее напряженная ситуация остается на Покровском направлении, где противник 45 раз пытался прорвать оборону. Атаки продолжались вблизи населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Родинское, Новоэкономическое, Мирноград, Покровск и других. Часть боев до сих пор продолжается. За день украинские защитники ликвидировали 113 оккупантов, из них 83 – безвозвратно, а также уничтожили 11 дронов, семь укрытий и несколько единиц техники врага.

На Александровском направлении ВСУ остановили 18 атак в районах Зеленого Гая, Сосновки, Вербового, Павловки и других населенных пунктов. Враг нанес авиаудар по Новоалександровке.

Силы обороны отбили наступление россиян в районе Доброполья: враг понес потери в технике и живой силе27.10.25, 21:59 • 5630 просмотров

На Лиманском направлении оккупанты десять раз штурмовали украинские позиции возле Зеленого Гая, Новоселовки и Дерилового. В четырех районах бои продолжаются.

На Константиновском направлении россияне совершили 17 атак, сосредоточив давление вблизи Щербиновки, Русиного Яра, Яблоновки, Степановки и Софиевки.

В направлениях Гуляйполя, Орехова и Приднепровья украинские защитники отбили еще более 15 штурмов. Враг понес потери, в частности во время попыток наступления возле Ровнополья, Белогорья и Зализничного.

Зеленский: Главная цель РФ - Покровск, бои идут и в городе27.10.25, 20:07 • 8156 просмотров

На севере, в районах Курской и Слобожанщины, враг дважды штурмовал позиции украинцев, нанеся при этом восемь авиаударов и более 150 обстрелов, среди них семь – из реактивных систем залпового огня.

Украинские силы продолжают удерживать позиции, укреплять фортификации и наносить врагу значительные потери по всей линии фронта.

россияне прорвались на окраины Мирнограда: на Покровском направлении продолжаются ожесточенные уличные бои – спикер группировки "Восток"28.10.25, 21:55 • 1044 просмотра

Степан Гафтко

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Курская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Мирноград
Гуляйполе
Владимир Зеленский
Украина
Константиновка