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путін та Сі Цзіньпін обговорили війни в Україні та на Близькому Сході на саміті БРІКС

Київ • УНН

 • 20514 перегляди

На саміті БРІКС у казані лідери обговорили конфлікти в Україні та на Близькому Сході. Сі Цзіньпін закликав до політичного врегулювання в Україні та деескалації на Близькому Сході.

путін та Сі Цзіньпін обговорили війни в Україні та на Близькому Сході на саміті БРІКС

Саміт БРІКС, у якому взяли участь понад 20 лідерів, включно з головою КНР Сі Цзіньпіном, прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та очільником Туреччини Таїпом Ердоганом, продемонстрував глибину зв'язків росії за межами західного світу. Втім у четвер російський диктатор володимир путін на засіданні все ж таки зіткнувся із закликами припинити війну в Україні. Про це УНН повідомляє із посиланням на Reuters

Деталі

На саміті в російській казані лідери країн БРІКС багато говорилося про війну в Україні та насильство на Близькому Сході, хоча не було жодних ознак того, що буде зроблено щось конкретне для припинення обох війн.

"Різко зріс градус протистояння між Ізраїлем та Іраном. Усе це нагадує ланцюгову реакцію і ставить увесь Близький Схід на межу повномасштабної війни", - сказав путін, який сидів поруч із головою КНР Сі Цзіньпіном.

Сі, виступаючи після путіна, заявив, що Китай хоче політичного врегулювання в Україні, і запропонував спільні зусилля Пекіна і Бразилії, щоб забезпечити "найкращі шанси на мир".

"Ми повинні працювати над якнайшвидшою деескалацією ситуації і прокладати шлях до політичного врегулювання", - сказав Сі.

Говорячи про Близький Схід, Сі заявив, що необхідно домогтися всеосяжного припинення вогню в Газі, зупинити поширення війни в Лівані та повернутися до рішення про дві держави, за якого буде створено держави для Ізраїлю і Палестини.

Учасники саміту БРІКС ухвалили підсумкову декларацію: чи є там згадки про війну в Україну і які23.10.24, 16:50 • 19361 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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