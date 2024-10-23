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Учасники саміту БРІКС ухвалили підсумкову декларацію: чи є там згадки про війну в Україну і які

Київ • УНН

 • 19361 перегляди

Учасники саміту БРІКС у російській Казані ухвалили декларацію, що засуджує "незаконні санкції". Війну в Україні згадали лише в одному пункті з розмитими формулюваннями, без однозначного засудження чи підтримки дій росії.

Учасники саміту БРІКС ухвалили підсумкову декларацію: чи є там згадки про війну в Україну і які

Учасники саміту БРІКС у російській Казані ухвалили спільну декларацію, в якій засудили "незаконні санкції", які запроваджуються проти різних країн світу. Війну в Україні згадали, але лише в одному з пунктів і з досить розмитими формулюваннями, передає УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

За даними ЗМІ, у підсумковому документі саміту, опублікованому на сайті президента росії, війна в Україні згадується лише в одному пункті за номером 36. Формулювання, які використані у декларації, досить розмиті: у них немає ні однозначного засудження російського вторгнення, ні підтримки дій москви.

"Ми нагадуємо про національні позиції щодо ситуації в Україні та навколо неї, позначених на відповідних форумах, включаючи РБ ООН та ГА ООН, - сказано у декларації. - Ми наголошуємо, що всі держави мають діяти відповідно до цілей і принципів Статуту ООН у всій їхній повноті та взаємопов'язаності".

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У підсумковій декларації також сказано, що країни-учасниці "із задоволенням зазначають відповідні пропозиції про посередництво та добрі послуги, покликані забезпечити мирне врегулювання конфлікту за допомогою діалогу та дипломатії".

Додамо

Одним із учасників саміту БРІКС у Казані є генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Його візит до росії викликав протести Києва, який нагадав, що Гутерріш прийняв це запрошення до москви, але відмовився приїхати на Глобальний саміт світу, організований Україною у Швейцарії.

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