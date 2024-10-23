Участники саммита БРИКС в российской Казани приняли совместную декларацию, в которой осудили "незаконные санкции", которые вводятся против разных стран мира. Войну в Украине упомянули, но только в одном из пунктов и с довольно размытыми формулировками, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

По данным СМИ, в итоговом документе саммита, опубликованном на сайте президента россии, война в Украине упоминается лишь в одном пункте под номером 36. Формулировки, которые использованы в декларации, достаточно размыты: в них нет ни однозначного осуждения российского вторжения, ни поддержки действий москвы.

"Мы напоминаем о национальных позициях по ситуации в Украине и вокруг нее, обозначенных на соответствующих форумах, включая СБ ООН и ГА ООН, - сказано в декларации. - Мы подчеркиваем, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности".

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В итоговой декларации также сказано, что страны-участницы "с удовлетворением отмечают соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии".

Добавим

Одним из участников саммита БРИКС в Казани является генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Его визит в россию вызвал протесты Киева, который напомнил, что Гутерриш принял это приглашение в москву, но отказался приехать на Глобальный саммит мира, организованный Украиной в Швейцарии.

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