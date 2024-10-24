Путин и Си Цзиньпин обсудили войны в Украине и на Ближнем Востоке на саммите БРИКС
Киев • УНН
На саммите БРИКС в Казани лидеры обсудили конфликты в Украине и на Ближнем Востоке. Си Цзиньпин призвал к политическому урегулированию в Украине и деэскалации на Ближнем Востоке.
Саммит БРИКС, в котором приняли участие более 20 лидеров, включая председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендру Моди и главу Турции Тайипа Эрдогана, продемонстрировал глубину связей россии за пределами западного мира. Впрочем в четверг российский диктатор владимир путин на заседании все же столкнулся с призывами прекратить войну в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Детали
На саммите в российском котле лидеры стран БРИКС много говорилось о войне в Украине и насилии на Ближнем Востоке, хотя не было никаких признаков того, что будет сделано что-то конкретное для прекращения обеих войн.
"Резко возрос градус противостояния между Израилем и Ираном. Все это напоминает цепную реакцию и ставит весь Ближний Восток на грань полномасштабной войны", - сказал путин, который сидел рядом с председателем КНР Си Цзиньпином.
Си, выступая после путина, заявил, что Китай хочет политического урегулирования в Украине, и предложил совместные усилия Пекина и Бразилии, чтобы обеспечить "наилучшие шансы на мир".
"Мы должны работать над скорейшей деэскалацией ситуации и прокладывать путь к политическому урегулированию", - сказал Си.
Говоря о Ближнем Востоке, Си заявил, что необходимо добиться всеобъемлющего прекращения огня в Газе, остановить распространение войны в Ливане и вернуться к решению о двух государствах, при котором будет создано государство для Израиля и Палестины.
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