Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен відвідала Гренландію після відмови Трампа від силового сценарію

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у п’ятницю прибула до столиці Гренландії для проведення термінових консультацій із лідером острова Єнсом-Фредеріком Нільсеном. Візит відбувся на тлі несподіваного пом’якшення риторики Білого дому та анонсування "рамкової угоди" між США та НАТО, що тимчасово зняло загрозу військового вторгнення та введення економічних санкцій проти європейських союзників. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Напруженість, що тривала кілька тижнів, спала після зустрічі Дональда Трампа з генсеком НАТО Марком Рютте на полях Всесвітнього економічного форуму. Президент США оголосив, що відмовляється від планів силового захоплення острова та скасовує погрози щодо мит.

Хоча деталі домовленостей залишаються таємницею, Трамп натякнув на "концепцію угоди", яка включає посилення американської військової присутності та розгортання елементів системи "Золотий купол" в Арктиці.

Ми перебуваємо в серйозній ситуації. Усі це бачать. Тепер є дипломатичний, політичний шлях, яким ми будемо рухатися – прокоментувала ситуацію Фредеріксен після приземлення в Нууку.

Наступні кроки та невизначеність

Поїздка Фредеріксен має статус "робочого візиту", мета якого – підготовка до складних переговорів із Вашингтоном, що мають розпочатися найближчими тижнями. Очікується, що США вимагатимуть перегляду оборонної угоди 1951 року для зняття обмежень на свою військову діяльність у Гренландії. Водночас у Європі зберігається скептицизм щодо тривалості "миру" з Трампом, адже американський президент уже призначив віце–президента Джей Ді Венса та держсекретаря Марко Рубіо відповідальними за подальше просування інтересів США в Арктиці.

