Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23:44 • 15880 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 17753 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 16972 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 17183 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 29558 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 26110 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 18326 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
23 січня, 12:48 • 25354 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
23 січня, 12:42 • 55189 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен відвідала Гренландію після відмови Трампа від силового сценарію

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен прибула до Гренландії для консультацій з лідером острова після пом'якшення риторики Білого дому. Трамп відмовився від планів силового захоплення острова та погроз щодо мит, анонсувавши "рамкову угоду" зі США та НАТО.

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен відвідала Гренландію після відмови Трампа від силового сценарію

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у п’ятницю прибула до столиці Гренландії для проведення термінових консультацій із лідером острова Єнсом-Фредеріком Нільсеном. Візит відбувся на тлі несподіваного пом’якшення риторики Білого дому та анонсування "рамкової угоди" між США та НАТО, що тимчасово зняло загрозу військового вторгнення та введення економічних санкцій проти європейських союзників. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Напруженість, що тривала кілька тижнів, спала після зустрічі Дональда Трампа з генсеком НАТО Марком Рютте на полях Всесвітнього економічного форуму. Президент США оголосив, що відмовляється від планів силового захоплення острова та скасовує погрози щодо мит.

Переговори щодо Гренландії включають заборону буріння для росії та Китаю - NYT23.01.26, 16:16 • 3048 переглядiв

Хоча деталі домовленостей залишаються таємницею, Трамп натякнув на "концепцію угоди", яка включає посилення американської військової присутності та розгортання елементів системи "Золотий купол" в Арктиці.

Ми перебуваємо в серйозній ситуації. Усі це бачать. Тепер є дипломатичний, політичний шлях, яким ми будемо рухатися

– прокоментувала ситуацію Фредеріксен після приземлення в Нууку.

Наступні кроки та невизначеність

Поїздка Фредеріксен має статус "робочого візиту", мета якого – підготовка до складних переговорів із Вашингтоном, що мають розпочатися найближчими тижнями. Очікується, що США вимагатимуть перегляду оборонної угоди 1951 року для зняття обмежень на свою військову діяльність у Гренландії. Водночас у Європі зберігається скептицизм щодо тривалості "миру" з Трампом, адже американський президент уже призначив віце–президента Джей Ді Венса та держсекретаря Марко Рубіо відповідальними за подальше просування інтересів США в Арктиці. 

Трамп розкритикував Канаду через відмову від щита "Золотий купол" та зв’язки з Китаєм24.01.26, 00:16 • 3074 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Вибори в США
Ґренландія
Марко Рубіо
Джей Ді Венс
Марк Рютте
Метте Фредеріксен
Білий дім
НАТО
Дональд Трамп
Данія
Сполучені Штати Америки