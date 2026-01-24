Премьер-министр Дании Метте Фредериксен посетила Гренландию после отказа Трампа от силового сценария

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в пятницу прибыла в столицу Гренландии для проведения срочных консультаций с лидером острова Йенсом-Фредериком Нильсеном. Визит состоялся на фоне неожиданного смягчения риторики Белого дома и анонсирования "рамочного соглашения" между США и НАТО, что временно сняло угрозу военного вторжения и введения экономических санкций против европейских союзников. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Напряженность, длившаяся несколько недель, спала после встречи Дональда Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте на полях Всемирного экономического форума. Президент США объявил, что отказывается от планов силового захвата острова и отменяет угрозы относительно пошлин.

Хотя детали договоренностей остаются тайной, Трамп намекнул на "концепцию соглашения", которая включает усиление американского военного присутствия и развертывание элементов системы "Золотой купол" в Арктике.

Мы находимся в серьезной ситуации. Все это видят. Теперь есть дипломатический, политический путь, по которому мы будем двигаться – прокомментировала ситуацию Фредериксен после приземления в Нууке.

Следующие шаги и неопределенность

Поездка Фредериксен имеет статус "рабочего визита", цель которого – подготовка к сложным переговорам с Вашингтоном, которые должны начаться в ближайшие недели. Ожидается, что США будут требовать пересмотра оборонного соглашения 1951 года для снятия ограничений на свою военную деятельность в Гренландии. В то же время в Европе сохраняется скептицизм относительно продолжительности "мира" с Трампом, ведь американский президент уже назначил вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио ответственными за дальнейшее продвижение интересов США в Арктике.

