Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
17:37 • 8928 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
16:39 • 13154 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 15359 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 18182 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 17950 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 13268 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 11528 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 23944 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 37922 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
Прем'єр Чехії підтримує заборону соцмереж для дітей до 15 років

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш виступає за заборону використання соцмереж дітьми до 15 років, посилаючись на думку експертів про їхню шкоду. Аналогічні заходи розглядають інші країни, включаючи Францію, де вже схвалено такий закон.

Прем'єр Чехії підтримує заборону соцмереж для дітей до 15 років

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що виступає за заборону використання соціальних мереж дітьми віком до 15 років за прикладом Франції, передає УНН із посиланням на Радіо Прага.

Деталі

За словами прем'єра Чехії, деякі експерти стверджують, що соцмережі є шкідливими для дітей. Низка країн розглядають аналогічні заходи.

"Я за, тому що, як я знаю, експерти кажуть, що це дуже шкідливо для дітей. Ми маємо захищати наших дітей", - сказав Бабіш.

Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи29.01.26, 19:45 • 99794 перегляди

Нагадаємо

В Австралії в грудні минулого року було введено заборону на доступ дітей молодше 16 років до соціальних мереж. Аналогічні обмеження також розглядаються або готуються у Данії, Іспанії, Словенії, Туреччині, Греції та Великій Британії. У Франції нижня палата парламенту в січні схвалила закон про заборону використання соціальних мереж дітьми віком до 15 років. Європейський парламент також закликав до обмеження доступу дітей та підлітків до соціальних мереж.

У Франції заборону на соцмережі для підлітків до 15 років підтримали законодавці: що далі27.01.26, 16:49 • 3515 переглядiв

Антоніна Туманова

