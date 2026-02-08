Прем'єр Чехії підтримує заборону соцмереж для дітей до 15 років

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що виступає за заборону використання соціальних мереж дітьми віком до 15 років за прикладом Франції, передає УНН із посиланням на Радіо Прага.

Деталі

За словами прем'єра Чехії, деякі експерти стверджують, що соцмережі є шкідливими для дітей. Низка країн розглядають аналогічні заходи.

"Я за, тому що, як я знаю, експерти кажуть, що це дуже шкідливо для дітей. Ми маємо захищати наших дітей", - сказав Бабіш.

Нагадаємо

В Австралії в грудні минулого року було введено заборону на доступ дітей молодше 16 років до соціальних мереж. Аналогічні обмеження також розглядаються або готуються у Данії, Іспанії, Словенії, Туреччині, Греції та Великій Британії. У Франції нижня палата парламенту в січні схвалила закон про заборону використання соціальних мереж дітьми віком до 15 років. Європейський парламент також закликав до обмеження доступу дітей та підлітків до соціальних мереж.

