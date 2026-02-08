Премьер Чехии поддерживает запрет соцсетей для детей до 15 лет

$43.140.00
19:59 • 926 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
17:37 • 8458 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
16:39 • 12863 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 15083 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 17947 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 17818 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 13213 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 11501 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
7 февраля, 20:45 • 23925 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 37907 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
Британская разведка: рф усиливает контроль над информационным пространством и коммуникациями8 февраля, 10:32 • 13150 просмотра
Индийские НПЗ сокращают закупки российской нефти для заключения сделки с США - Reuters8 февраля, 10:48 • 11753 просмотра
Во Франции двое лыжников погибли из-за схода лавины в Альпах8 февраля, 11:04 • 7864 просмотра
ФСБ заявила о выдаче России подозреваемого в покушении на генерала Алексеева8 февраля, 11:28 • 11169 просмотра
Киев под атакой баллистики, раздаются взрывы - мэр15:32 • 12075 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 25217 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 46567 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 65506 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 59366 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 60056 просмотра
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Кир Стармер
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Великобритания
Село
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 23082 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 37136 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 38805 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 47421 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 50134 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
MIM-104 Patriot

Премьер Чехии поддерживает запрет соцсетей для детей до 15 лет

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступает за запрет использования соцсетей детьми до 15 лет, ссылаясь на мнение экспертов об их вреде. Аналогичные меры рассматривают другие страны, включая Францию, где уже одобрен такой закон.

Премьер Чехии поддерживает запрет соцсетей для детей до 15 лет

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что выступает за запрет использования социальных сетей детьми в возрасте до 15 лет по примеру Франции, передает УНН со ссылкой на Радио Прага.

Детали

По словам премьера Чехии, некоторые эксперты утверждают, что соцсети вредны для детей. Ряд стран рассматривают аналогичные меры.

"Я за, потому что, как я знаю, эксперты говорят, что это очень вредно для детей. Мы должны защищать наших детей", - сказал Бабиш.

Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы29.01.26, 19:45 • 99794 просмотра

Напомним

В Австралии в декабре прошлого года был введен запрет на доступ детей младше 16 лет к социальным сетям. Аналогичные ограничения также рассматриваются или готовятся в Дании, Испании, Словении, Турции, Греции и Великобритании. Во Франции нижняя палата парламента в январе одобрила закон о запрете использования социальных сетей детьми в возрасте до 15 лет. Европейский парламент также призвал к ограничению доступа детей и подростков к социальным сетям.

Во Франции запрет на соцсети для подростков до 15 лет поддержали законодатели: что дальше27.01.26, 16:49 • 3515 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Социальная сеть
Европейский парламент
Австралия
Дания
Словения
Франция
Великобритания
Чешская Республика
Греция
Испания
Турция