Премьер Чехии поддерживает запрет соцсетей для детей до 15 лет

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что выступает за запрет использования социальных сетей детьми в возрасте до 15 лет по примеру Франции, передает УНН со ссылкой на Радио Прага.

Детали

По словам премьера Чехии, некоторые эксперты утверждают, что соцсети вредны для детей. Ряд стран рассматривают аналогичные меры.

"Я за, потому что, как я знаю, эксперты говорят, что это очень вредно для детей. Мы должны защищать наших детей", - сказал Бабиш.

Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы

Напомним

В Австралии в декабре прошлого года был введен запрет на доступ детей младше 16 лет к социальным сетям. Аналогичные ограничения также рассматриваются или готовятся в Дании, Испании, Словении, Турции, Греции и Великобритании. Во Франции нижняя палата парламента в январе одобрила закон о запрете использования социальных сетей детьми в возрасте до 15 лет. Европейский парламент также призвал к ограничению доступа детей и подростков к социальным сетям.

Во Франции запрет на соцсети для подростков до 15 лет поддержали законодатели: что дальше