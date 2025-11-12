Полтавщина була і залишається частиною ОЕС України: в обленерго спростували власну заяву
Київ • УНН
АТ "Полтаваобленерго" спростувало повідомлення про неможливість отримувати електроенергію з об'єднаної енергетичної системи України. Полтавщина залишається частиною ОЕС України та отримує живлення як магістральною мережею, так і з розподільчих мереж сусідніх областей.
В АТ "Полтаваобленерго" спростували власне повідомлення, що у Полтавської області "стала відсутня можливість отримувати електричну енергію з об’єднаної енергетичної системи України", передає УНН.
На офіційному сайті АТ "Полтаваобленерго" сьогодні була некоректно опублікована новина про те, що у Полтавської області "стала відсутня можливість отримувати електричну енергію з об’єднаної енергетичної системи України". Повідомляємо, що ця інформація – не відповідає дійсності. Полтавщина була і залишається частиною ОЕС України та отримує живлення як магістральною мережею НЕК "Укренерго", так і з розподільчих мереж сусідніх ліцензіатів (обленерго суміжних областей)
Додамо
За даними компанії, форс-мажорні обставини, що виникли внаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки 8 листопада, справді тимчасово спричиняли труднощі з належним енергозабезпеченням частини споживачів Полтавської області. Зокрема, найскладнішою була ситуація у м. Кременчук. Завдяки невідкладним аварійно-відновлювальним роботам – ця проблема була оперативно вирішена.
Станом на сьогодні, всі абоненти АТ "Полтаваобленерго" – мають змогу отримувати електроенергію з об’єднаної енергосистеми України.
Нагадаємо
Раніше у "Полтаваобленерго" заявили, що не можуть отримувати електроенергію з енергосистеми після атаки рф 8 листопада.