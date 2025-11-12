У "Полтаваобленерго" заявили, що не можуть отримувати електроенергію з енергосистеми після атаки рф 8 листопада
Київ • УНН
АТ "Полтаваобленерго" не може отримувати електроенергію з об'єднаної енергетичної системи України після масованої атаки рф 8 листопада. Компанія повідомила про форс-мажорні обставини, що відкладають виконання зобов'язань.
АТ "Полтаваобленерго" втратило можливість отримувати електричну енергію з об'єднаної енергетичної системи України після масованої атаки рф у ніч на 8 листопада. Про це йдеться у повідомленні компанії, передає УНН.
АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" повідомляє про виникнення форс-мажорних обставин 08.11.2025 року (близько 5 години ранку) у зв’язку з військовими діями, які є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обставинами. Через дані обставини, у Товариства стала відсутня можливість отримувати електричну енергію з об’єднаної енергетичної системи, у тому числі належної якості
У компанії додали, що термін виконання зобов’язань оператора системи розподілу електричної енергії за діючими договорами був відкладеним та надалі відкладається на строк усунення пошкоджень в енергетичній системі та відновлення електричних мереж.
