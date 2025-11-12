В "Полтаваоблэнерго" заявили, что не могут получать электроэнергию из энергосистемы после атаки рф 8 ноября
Киев • УНН
АО "Полтаваоблэнерго" не может получать электроэнергию из объединенной энергетической системы Украины после массированной атаки рф 8 ноября. Компания сообщила о форс-мажорных обстоятельствах, откладывающих выполнение обязательств.
АО "Полтаваоблэнерго" потеряло возможность получать электрическую энергию из объединенной энергетической системы Украины после массированной атаки рф в ночь на 8 ноября. Об этом говорится в сообщении компании, передает УНН.
АО "ПОЛТАВАОБЛЭНЕРГО" сообщает о возникновении форс-мажорных обстоятельств 08.11.2025 года (около 5 часов утра) в связи с военными действиями, которые являются чрезвычайными, неотвратимыми и объективными обстоятельствами. Из-за данных обстоятельств, у Общества стала отсутствовать возможность получать электрическую энергию из объединенной энергетической системы, в том числе надлежащего качества
В компании добавили, что срок выполнения обязательств оператора системы распределения электрической энергии по действующим договорам был отложен и в дальнейшем откладывается на срок устранения повреждений в энергетической системе и восстановления электрических сетей.
