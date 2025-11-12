В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
Киев • УНН
Укрэнерго сообщило о применении ограничений электроэнергии по всей Украине из-за российских атак. Графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей будут действовать с 00:00 до 23:59.
Из-за вражеских ракетно-дроновых атак, завтра, 13 ноября, большинство регионов Украины останутся обесточенными. Известно время и объем отключений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Детали
В Украине будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии в результате российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Время и объем применения ограничений будут следующими:
ГРАФИКИ ПОЧАСОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ
• с 00:00 до 23:59 – объемом от 2 до 4 очередей.
ГРАФИКИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ
• с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.
Время и объем применения ограничений могут быть нестабильными, поэтому облэнерго советует следить за информацией, а также подчеркивает: "Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно
Напомним
В Киеве возможны временные изменения в работе электротранспорта из-за плановых и экстренных отключений света. Работа трамваев, троллейбусов и фуникулера корректируется в соответствии с графиками отключений.