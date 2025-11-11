У Києві змінюється графік роботи електротранспорту через відключення світла - КМДА
Київ • УНН
У Києві можливі тимчасові зміни в роботі електротранспорту через планові та екстрені відключення світла. Робота трамваїв, тролейбусів і фунікулера коригується відповідно до графіків відключень.
У Києві з огляду на планові і екстрені відключення світла, викликані наслідками масованих російських атак на інфраструктуру України, можливі тимчасові зміни в роботі електротранспорту. Про це повідомляє УНН з посиланням на КМДА.
Деталі
Як зазначили в міській адміністрації української столиці, робота трамваїв, тролейбусів і фунікулера коригується відповідно до графіків відключень.
Киян і гостей столиці закликали під час планування маршрутів слідкувати за оперативними оновленнями в Telegram-каналі Зміни руху | Київпастранс.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що у мережі розповсюдили відео нібито про відключення світла в київському метро. Однак в столичній підземці запевняють: рух поїздів і постачання живлення тривають без перебоїв, а системи працюють справно.