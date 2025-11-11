В Киеве меняется график работы электротранспорта из-за отключений света - КГГА

В Киеве, учитывая плановые и экстренные отключения света, вызванные последствиями массированных российских атак на инфраструктуру Украины, возможны временные изменения в работе электротранспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.

Детали

Как отметили в городской администрации украинской столицы, работа трамваев, троллейбусов и фуникулера корректируется в соответствии с графиками отключений.

Киевлян и гостей столицы призвали при планировании маршрутов следить за оперативными обновлениями в Telegram-канале Изменения движения | Киевпастранс.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в сети распространили видео якобы об отключении света в киевском метро. Однако в столичной подземке уверяют: движение поездов и поставка питания продолжаются без перебоев, а системы работают исправно.