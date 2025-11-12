В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
Київ • УНН
Укренерго повідомило про застосування обмежень електроенергії по всій Україні через російські атаки. Графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів діятимуть з 00:00 до 23:59.
Через ворожі ракетно-дронові атаки, завтра, 13 листопада, більшість регіонів України залишаться знеструмлними. Відомо час та обсяг відключень. Про це повідомляє УНН з посланням на Укренерго.
Деталі
В Україні будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії у нслідок російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ
• з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг.
ГРАФІКИ ОБМЕЖЕННЯ ПОТУЖНОСТІ
• з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.
Час та обсяг застосування обмежень можуть бути нестабільними, тому обленерго радить стежити за інформацією, а також, наголошує: "Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо
Нагадаємо
У Києві можливі тимчасові зміни в роботі електротранспорту через планові та екстрені відключення світла. Робота трамваїв, тролейбусів і фунікулера коригується відповідно до графіків відключень.