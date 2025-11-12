Полтавщина была и остается частью ОЭС Украины: в облэнерго опровергли собственное заявление

$42.010.06
48.610.07
ukenru
15:53 • 15302 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
15:00 • 31142 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
12 ноября, 14:21 • 30167 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
12 ноября, 13:55 • 33694 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
12 ноября, 13:38 • 32652 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
12 ноября, 12:03 • 31389 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Эксклюзив
12 ноября, 07:33 • 47567 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19 • 62621 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57 • 81968 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 130175 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Планирование бюджета на рождественские праздникиPhoto12 ноября, 11:09 • 41119 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода12 ноября, 11:10 • 54930 просмотра
"Работают и обычные, и украинские дальнобойные санкции": Зеленский получил отчет разведки о потерях рф $37 млрд нефтегазовых доходов12 ноября, 12:42 • 13632 просмотра
Под прицелом автомата изнасиловал во время оккупации: суд вынес приговор командиру рф за военное преступление на Киевщине12 ноября, 13:59 • 11488 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 30103 просмотра
публикации
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 30259 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода12 ноября, 11:10 • 55155 просмотра
Планирование бюджета на рождественские праздникиPhoto12 ноября, 11:09 • 41281 просмотра
Финики: польза и вредPhoto12 ноября, 08:20 • 63328 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 130175 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Марк Карни
Светлана Гринчук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Ватикан
Китай
Реклама
УНН Lite
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto20:00 • 958 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма16:40 • 5220 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 20479 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 59577 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 59948 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Бильд
Отопление

Полтавщина была и остается частью ОЭС Украины: в облэнерго опровергли собственное заявление

Киев • УНН

 • 718 просмотра

АО "Полтаваоблэнерго" опровергло сообщение о невозможности получать электроэнергию из объединенной энергетической системы Украины. Полтавщина остается частью ОЭС Украины и получает питание как по магистральной сети, так и из распределительных сетей соседних областей.

Полтавщина была и остается частью ОЭС Украины: в облэнерго опровергли собственное заявление

В АО "Полтаваоблэнерго" опровергли собственное сообщение, что у Полтавской области "стала отсутствовать возможность получать электрическую энергию из объединенной энергетической системы Украины", передает УНН.

На официальном сайте АО "Полтаваоблэнерго" сегодня была некорректно опубликована новость о том, что у Полтавской области "стала отсутствовать возможность получать электрическую энергию из объединенной энергетической системы Украины". Сообщаем, что эта информация – не соответствует действительности. Полтавщина была и остается частью ОЭС Украины и получает питание как по магистральной сети НЭК "Укрэнерго", так и из распределительных сетей соседних лицензиатов (облэнерго смежных областей) 

- говорится в сообщении.

Добавим

По данным компании, форс-мажорные обстоятельства, возникшие в результате массированной российской ракетно-дроновой атаки 8 ноября, действительно временно вызывали трудности с надлежащим энергообеспечением части потребителей Полтавской области. В частности, самой сложной была ситуация в г. Кременчуг. Благодаря неотложным аварийно-восстановительным работам – эта проблема была оперативно решена.

По состоянию на сегодня, все абоненты АО "Полтаваоблэнерго" – имеют возможность получать электроэнергию из объединенной энергосистемы Украины.

Напомним

Ранее в "Полтаваоблэнерго" заявили, что не могут получать электроэнергию из энергосистемы после атаки рф 8 ноября.

Антонина Туманова

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Полтавская область
Укрэнерго
Украина
Кременчуг