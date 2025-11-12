Полтавщина была и остается частью ОЭС Украины: в облэнерго опровергли собственное заявление
Киев • УНН
АО "Полтаваоблэнерго" опровергло сообщение о невозможности получать электроэнергию из объединенной энергетической системы Украины. Полтавщина остается частью ОЭС Украины и получает питание как по магистральной сети, так и из распределительных сетей соседних областей.
В АО "Полтаваоблэнерго" опровергли собственное сообщение, что у Полтавской области "стала отсутствовать возможность получать электрическую энергию из объединенной энергетической системы Украины", передает УНН.
На официальном сайте АО "Полтаваоблэнерго" сегодня была некорректно опубликована новость о том, что у Полтавской области "стала отсутствовать возможность получать электрическую энергию из объединенной энергетической системы Украины". Сообщаем, что эта информация – не соответствует действительности. Полтавщина была и остается частью ОЭС Украины и получает питание как по магистральной сети НЭК "Укрэнерго", так и из распределительных сетей соседних лицензиатов (облэнерго смежных областей)
По данным компании, форс-мажорные обстоятельства, возникшие в результате массированной российской ракетно-дроновой атаки 8 ноября, действительно временно вызывали трудности с надлежащим энергообеспечением части потребителей Полтавской области. В частности, самой сложной была ситуация в г. Кременчуг. Благодаря неотложным аварийно-восстановительным работам – эта проблема была оперативно решена.
По состоянию на сегодня, все абоненты АО "Полтаваоблэнерго" – имеют возможность получать электроэнергию из объединенной энергосистемы Украины.
Ранее в "Полтаваоблэнерго" заявили, что не могут получать электроэнергию из энергосистемы после атаки рф 8 ноября.