Переговори у глухому куті: Вашингтон шукає спосіб змусити Київ відмовитися від Донбасу - ЗМІ

Переговори між США та Україною щодо мирного врегулювання зайшли в глухий кут через головну розбіжність – позицію Вашингтона, який шукає спосіб змусити Київ відмовитися від територій Донбасу. Про це повідомляє УНН з посиланням на POLITICO.

За інформацією видання, залучені до процесу європейські посадовці повідомляють, що американська сторона продовжує шукати модель, яка передбачала б передачу росії територій, що залишаються під контролем України.

"Щодо територіального питання, американці прості: росія вимагає від України відмовитися від територій, а американці продовжують думати, як це зробити", – сказав POLITICO високопосадовець європейської сторони, знайомий з переговорним процесом, на умовах анонімності для обговорення делікатного питання.

А також, додав: "Американці наполягають на тому, що Україна має залишити Донбас… так чи інакше".

Україна ж наполягає, що будь-яка угода повинна зафіксувати лінію розмежування станом на сьогодні. Зараз близько 30% Донбасу перебуває під контролем України.

"Загалом, найреалістичніший варіант – залишатися на своєму місці. Але росіяни тиснуть на Київ, щоб він відмовився від територій", – зазначив один із європейських чиновників.

POLITICO також повідомляє, що США хочуть якнайшвидшої угоди, а президент Дональд Трамп "помітно розчарований Києвом".

На церемонії в Кеннеді-центрі президент Трамп заявив: "росія, я думаю, воліла б мати всю країну, якщо подумати. Але росію, я вважаю, влаштовує це (план США), але я не впевнений, що Зеленського влаштовує. Його народу це подобається, але він його не читав".

Натомість Володимир Зеленський не коментував слова Трампа, але сказав Bloomberg, що США та Україна не досягли згоди щодо ситуації на сході. Київ намагається пояснити США, що якщо віддати російському диктатору путіну те, чого він не зміг здобути за понад три роки війни, то це лише спонукатиме його взяти більше.

У статті цитують європейського посадовця, який припустив: "Можливо, Трамп також хоче, щоб це сталося швидко, тому його команда змушена пояснювати йому, що вони не винні в тому, що це не відбувається так швидко, як він хотів".

Минулого тижня російський диктатор путін заявив, що росія "все одно захопить Донбас". Однак, Зеленський раніше підкреслював: відмова від решти 30% Донецької області, включно з Краматорськом і Слов’янськом із населенням понад 100 000 осіб, може відкрити шлях для наступу росії на Дніпропетровську, Запорізьку та Харківську області.

"Тому важливо, як поводитиметься Америка, як посередник, чи схилятиметься до росіян?" – сказав європейський чиновник. А також, додав, що Україна очікує чітких пояснень щодо того, які саме гарантії безпеки готові надати США.

Нагадаємо

Раніше володимир путін заявив, що юридичне визнання російської окупації Криму та Донбасу має бути ключовим питанням на переговорах з США. Він готовий розглядати оновлений пакет пропозицій після переговорів України та США в Женеві.

російський диктатор вимагає відведення українських військ з Донбасу, погрожуючи військовим захопленням нових територій у разі відмови. Він заявив про збільшення "повернутих" територій та видав брехливі заяви про Покровськ, Мирноград, Сіверськ і Вовчанськ.