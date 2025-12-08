Переговоры в тупике: Вашингтон ищет способ заставить Киев отказаться от Донбасса - СМИ

Переговоры между США и Украиной по мирному урегулированию зашли в тупик из-за главного разногласия – позиции Вашингтона, который ищет способ заставить Киев отказаться от территорий Донбасса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на POLITICO.

По информации издания, европейские чиновники, вовлеченные в процесс, сообщают, что американская сторона продолжает искать модель, которая предусматривала бы передачу России территорий, остающихся под контролем Украины.

"Что касается территориального вопроса, американцы просты: Россия требует от Украины отказаться от территорий, а американцы продолжают думать, как это сделать", – сказал POLITICO высокопоставленный чиновник европейской стороны, знакомый с переговорным процессом, на условиях анонимности для обсуждения деликатного вопроса.

А также, добавил: "Американцы настаивают на том, что Украина должна оставить Донбасс… так или иначе".

Украина же настаивает, что любое соглашение должно зафиксировать линию разграничения по состоянию на сегодня. Сейчас около 30% Донбасса находится под контролем Украины.

"В целом, самый реалистичный вариант – оставаться на своем месте. Но россияне давят на Киев, чтобы он отказался от территорий", – отметил один из европейских чиновников.

POLITICO также сообщает, что США хотят скорейшего соглашения, а президент Дональд Трамп "заметно разочарован Киевом".

На церемонии в Кеннеди-центре президент Трамп заявил: "Россия, я думаю, предпочла бы иметь всю страну, если подумать. Но Россию, я считаю, устраивает это (план США), но я не уверен, что Зеленского устраивает. Его народу это нравится, но он его не читал".

В свою очередь Владимир Зеленский не комментировал слова Трампа, но сказал Bloomberg, что США и Украина не достигли согласия по ситуации на востоке. Киев пытается объяснить США, что если отдать российскому диктатору Путину то, чего он не смог получить за более чем три года войны, то это лишь побудит его взять больше.

В статье цитируют европейского чиновника, который предположил: "Возможно, Трамп также хочет, чтобы это произошло быстро, поэтому его команда вынуждена объяснять ему, что они не виноваты в том, что это не происходит так быстро, как он хотел".

На прошлой неделе российский диктатор Путин заявил, что Россия "все равно захватит Донбасс". Однако Зеленский ранее подчеркивал: отказ от оставшихся 30% Донецкой области, включая Краматорск и Славянск с населением более 100 000 человек, может открыть путь для наступления России на Днепропетровскую, Запорожскую и Харьковскую области.

"Поэтому важно, как будет вести себя Америка, как посредник, будет ли склоняться к россиянам?" – сказал европейский чиновник. А также, добавил, что Украина ожидает четких объяснений относительно того, какие именно гарантии безопасности готовы предоставить США.

Напомним

Ранее Владимир Путин заявил, что юридическое признание российской оккупации Крыма и Донбасса должно быть ключевым вопросом на переговорах с США. Он готов рассматривать обновленный пакет предложений после переговоров Украины и США в Женеве.

Российский диктатор требует отвода украинских войск из Донбасса, угрожая военным захватом новых территорий в случае отказа. Он заявил об увеличении "возвращенных" территорий и выдал лживые заявления о Покровске, Мирнограде, Северске и Волчанске.