Паризький саміт: Politico дізналося, що коаліція хоче знайти спільну мову з п'яти пунктів і учасники "поступово наближаються до угоди"

$42.420.13
49.510.07
ukenru
14:48 • 2112 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
11:59 • 15887 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
11:40 • 25453 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
09:58 • 36616 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 56039 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 52009 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 74623 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 139676 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 57396 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 55359 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
0.6м/с
93%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Пустодзвін" про "зони впливу" і "хворі фантазії невдах": у МЗС і ЦПД відреагували на публікацію про сподівання рф після операції США у Венесуелі6 січня, 08:04 • 44092 перегляди
США готують угоду по Гренландії для посилення впливу на острів - The Economist6 січня, 09:19 • 39756 перегляди
Україну накриють снігопади, хуртовини та різке похолодання до -23°11:20 • 59546 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися11:35 • 17169 перегляди
Китай відповів на заяву Венесуели щодо України, підтвердивши свою позицію 13:29 • 26538 перегляди
Публікації
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися11:35 • 17230 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 60716 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 139689 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 85948 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 148085 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Рустем Умєров
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Париж
Франція
Італія
Реклама
УНН Lite
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"12:31 • 8346 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 33629 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 77261 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 70058 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 65193 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
ChatGPT
Financial Times

Паризький саміт: Politico дізналося, що коаліція хоче знайти спільну мову з п'яти пунктів і учасники "поступово наближаються до угоди"

Київ • УНН

 • 214 перегляди

У Парижі проходить саміт союзників України, де лідери ЄС можуть підготувати спільну заяву щодо гарантій безпеки. Очікується прогрес у визначенні гарантій, які зможуть надати союзники, а також обговорення мирного плану.

Паризький саміт: Politico дізналося, що коаліція хоче знайти спільну мову з п'яти пунктів і учасники "поступово наближаються до угоди"

Сьогодні, коли в Парижі збирається саміт союзників України, остаточне схвалення документів не очікується, але лідери ЄС цілком можуть підготувати спільну заяву щодо гарантій безпеки, і представник Єлисейського палацу перед самітом заявляв, що "ми завершуємо роботу над документами конференції", повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

За словами чиновника з Єлисейського собору, зустріч, зокрема, має на меті поглибити узгодженість між Україною, Європою та Сполученими Штатами щодо того, як покласти край війні росії, і очікується прогрес у визначенні того, які саме гарантії зможуть надати союзники.

У цьому контексті участь Америки є вирішальною, сказав той самий чиновник. Чиновник ЄС стверджував, що "будь-яка спроба переключити увагу на Гренландію ризикує розпалити гнів Трампа".

"Збереження Гренландії осторонь може влаштувати багатьох європейців, а також американців", - вказує видання. На тлі того, як Президент України Володимир Зеленський наприкінці минулого року заявив, що Україна та Сполучені Штати пройшли "90 відсотків" шляху до остаточної мирної пропозиції для росії, європейці, пише видання, "відчайдушно намагаються уникнути зриву процесу - незалежно від того, що Трамп каже чи робить щодо Гренландії". 

"Ми прагнули наблизити американців до себе, ніколи не змиряючись з тим, що США покинуть Україну, - сказав чиновник Єлисейського палацу. - У нас є досягнення у цьому акті відновлення зближення між Україною, Європою та Америкою".

Хоча державний секретар Трампа Марко Рубіо, як вказано, не відвідає цю зустріч коаліції охочих, його спеціальний посланець Стів Віткофф буде там разом із зятем президента США Джаредом Кушнером. Також там буде багато відомих глав держав та урядів з країн, які підтримують Україну, а також високопосадовці ЄС - Урсула фон дер Ляєн, Антоніу Кошта та Кая Каллас. Також приєднаються Зеленський, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Навіть прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, який не є прихильником підтримки України, буде присутній на заході, згідно зі списком учасників, який ознайомилося видання.

Настрій вичікувальний. За словами чиновника ЄС, учасники поступово наближаються до угоди щодо "шести чи семи різних документів", що стосуються різних аспектів припинення вогню та післявоєнної структури. Серед них – 20-пунктний мирний план, розроблений спільно ЄС та США, документ про гарантії безпеки та ще один про економічне процвітання. Усі вони мають бути підписані всіма сторонами, включаючи росію. Хоча остаточне схвалення документів не очікується сьогодні, лідери ЄС цілком можуть підготувати спільну заяву щодо гарантій безпеки

- ідеться у публікації.

Представник Єлисейського палацу заявив:

Коаліція хоче знайти спільну мову з п'яти пунктів: як буде здійснюватися моніторинг припинення вогню між росією та Україною; військова підтримка збройних сил України; багатонаціональні "сили запевнення" в Україні після війни; зобов'язання підтримувати Київ, якщо москва порушить припинення вогню; та довгострокові угоди про співпрацю в оборонній сфері з Україною

Французи, як вказано, "сподіваються закріпити зобов'язання США щодо гарантій безпеки, включаючи довгоочікуваний американський "бекстоп"".

"Ми завершуємо роботу над документами конференції", не лише щодо принципів гарантій безпеки, але й щодо того, наскільки вони будуть операційними

- сказав представник Єлисейського палацу.

За словами британського чиновника, "заява може бути заснована на заяві, опублікованій у грудні після саміту в Берліні".

За словами європейського дипломата, "затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро США цілком може виринути на узбіччі". "Але президент Франції Еммануель Макрон не хоче, щоб Венесуела зіпсувала крихку угоду між Вашингтоном та європейцями щодо України", пише видання.

"Європейські лідери та чиновники, можливо, з полегшенням сприймуть можливість уникнути подальших трансатлантичних розбіжностей. Блок щойно насилу завершив угоду щодо надання Україні кредиту в 90 мільярдів євро. Його головна мета - справедливе та швидке завершення війни в Україні. Гренландія - небажаний фактор, який відволікає увагу, який загрожує обрушити всю тендітну структуру", - ідеться у публікації.

Як вказано, очікується, що Колегія єврокомісарів проголосує за пропозицію про надання Україні цього кредиту цього місяця, про що заявив речник Єврокомісії в понеділок. Також у січні, як зазначається, вона планує ухвалити пропозицію, яка визначить умови кредиту, та ще одну про внесення змін до правил довгострокового бюджету ЄС, щоб дозволити Брюсселю надавати кредити третій країні. "Отже, коли Київ отримає гроші? Перший транш все ще очікується не пізніше другого кварталу 2026 року", за словами речника.

"Збереження угоди з Вашингтоном щодо України переважає всі інші пріоритети. Гренландія, санкції США проти посадовців ЄС - все це відходить на другий план. Поки що", - підсумовується у публікації.

Союзники України прагнуть отримати пропозицію США про розгортання військ після війни - Bloomberg06.01.26, 15:00 • 2216 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Ґренландія
Антоніу Кошта
Марко Рубіо
Ніколас Мадуро
Марк Рютте
Кая Каллас
НАТО
Венесуела
Дональд Трамп
Європейський Союз
Емманюель Макрон
Париж
Європа
Реджеп Тайїп Ердоган
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Берлін