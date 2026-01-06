Паризький саміт: Politico дізналося, що коаліція хоче знайти спільну мову з п'яти пунктів і учасники "поступово наближаються до угоди"

Сьогодні, коли в Парижі збирається саміт союзників України, остаточне схвалення документів не очікується, але лідери ЄС цілком можуть підготувати спільну заяву щодо гарантій безпеки, і представник Єлисейського палацу перед самітом заявляв, що "ми завершуємо роботу над документами конференції", повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

За словами чиновника з Єлисейського собору, зустріч, зокрема, має на меті поглибити узгодженість між Україною, Європою та Сполученими Штатами щодо того, як покласти край війні росії, і очікується прогрес у визначенні того, які саме гарантії зможуть надати союзники.

У цьому контексті участь Америки є вирішальною, сказав той самий чиновник. Чиновник ЄС стверджував, що "будь-яка спроба переключити увагу на Гренландію ризикує розпалити гнів Трампа".

"Збереження Гренландії осторонь може влаштувати багатьох європейців, а також американців", - вказує видання. На тлі того, як Президент України Володимир Зеленський наприкінці минулого року заявив, що Україна та Сполучені Штати пройшли "90 відсотків" шляху до остаточної мирної пропозиції для росії, європейці, пише видання, "відчайдушно намагаються уникнути зриву процесу - незалежно від того, що Трамп каже чи робить щодо Гренландії".

"Ми прагнули наблизити американців до себе, ніколи не змиряючись з тим, що США покинуть Україну, - сказав чиновник Єлисейського палацу. - У нас є досягнення у цьому акті відновлення зближення між Україною, Європою та Америкою".

Хоча державний секретар Трампа Марко Рубіо, як вказано, не відвідає цю зустріч коаліції охочих, його спеціальний посланець Стів Віткофф буде там разом із зятем президента США Джаредом Кушнером. Також там буде багато відомих глав держав та урядів з країн, які підтримують Україну, а також високопосадовці ЄС - Урсула фон дер Ляєн, Антоніу Кошта та Кая Каллас. Також приєднаються Зеленський, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Навіть прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, який не є прихильником підтримки України, буде присутній на заході, згідно зі списком учасників, який ознайомилося видання.

Настрій вичікувальний. За словами чиновника ЄС, учасники поступово наближаються до угоди щодо "шести чи семи різних документів", що стосуються різних аспектів припинення вогню та післявоєнної структури. Серед них – 20-пунктний мирний план, розроблений спільно ЄС та США, документ про гарантії безпеки та ще один про економічне процвітання. Усі вони мають бути підписані всіма сторонами, включаючи росію. Хоча остаточне схвалення документів не очікується сьогодні, лідери ЄС цілком можуть підготувати спільну заяву щодо гарантій безпеки - ідеться у публікації.

Представник Єлисейського палацу заявив:

Коаліція хоче знайти спільну мову з п'яти пунктів: як буде здійснюватися моніторинг припинення вогню між росією та Україною; військова підтримка збройних сил України; багатонаціональні "сили запевнення" в Україні після війни; зобов'язання підтримувати Київ, якщо москва порушить припинення вогню; та довгострокові угоди про співпрацю в оборонній сфері з Україною

Французи, як вказано, "сподіваються закріпити зобов'язання США щодо гарантій безпеки, включаючи довгоочікуваний американський "бекстоп"".

"Ми завершуємо роботу над документами конференції", не лише щодо принципів гарантій безпеки, але й щодо того, наскільки вони будуть операційними - сказав представник Єлисейського палацу.

За словами британського чиновника, "заява може бути заснована на заяві, опублікованій у грудні після саміту в Берліні".

За словами європейського дипломата, "затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро США цілком може виринути на узбіччі". "Але президент Франції Еммануель Макрон не хоче, щоб Венесуела зіпсувала крихку угоду між Вашингтоном та європейцями щодо України", пише видання.

"Європейські лідери та чиновники, можливо, з полегшенням сприймуть можливість уникнути подальших трансатлантичних розбіжностей. Блок щойно насилу завершив угоду щодо надання Україні кредиту в 90 мільярдів євро. Його головна мета - справедливе та швидке завершення війни в Україні. Гренландія - небажаний фактор, який відволікає увагу, який загрожує обрушити всю тендітну структуру", - ідеться у публікації.

Як вказано, очікується, що Колегія єврокомісарів проголосує за пропозицію про надання Україні цього кредиту цього місяця, про що заявив речник Єврокомісії в понеділок. Також у січні, як зазначається, вона планує ухвалити пропозицію, яка визначить умови кредиту, та ще одну про внесення змін до правил довгострокового бюджету ЄС, щоб дозволити Брюсселю надавати кредити третій країні. "Отже, коли Київ отримає гроші? Перший транш все ще очікується не пізніше другого кварталу 2026 року", за словами речника.

"Збереження угоди з Вашингтоном щодо України переважає всі інші пріоритети. Гренландія, санкції США проти посадовців ЄС - все це відходить на другий план. Поки що", - підсумовується у публікації.

