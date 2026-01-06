Парижский саммит: Politico узнало, что коалиция хочет найти общий язык по пяти пунктам и участники "постепенно приближаются к соглашению"

Сегодня, когда в Париже собирается саммит союзников Украины, окончательное одобрение документов не ожидается, но лидеры ЕС вполне могут подготовить совместное заявление по гарантиям безопасности, и представитель Елисейского дворца перед саммитом заявлял, что "мы завершаем работу над документами конференции", сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

По словам чиновника из Елисейского собора, встреча, в частности, имеет целью углубить согласованность между Украиной, Европой и Соединенными Штатами относительно того, как положить конец войне россии, и ожидается прогресс в определении того, какие именно гарантии смогут предоставить союзники.

В этом контексте участие Америки является решающим, сказал тот же чиновник. Чиновник ЕС утверждал, что "любая попытка переключить внимание на Гренландию рискует разжечь гнев Трампа".

"Сохранение Гренландии в стороне может устроить многих европейцев, а также американцев", - указывает издание. На фоне того, как Президент Украины Владимир Зеленский в конце прошлого года заявил, что Украина и Соединенные Штаты прошли "90 процентов" пути к окончательному мирному предложению для россии, европейцы, пишет издание, "отчаянно пытаются избежать срыва процесса - независимо от того, что Трамп говорит или делает относительно Гренландии".

"Мы стремились приблизить американцев к себе, никогда не смиряясь с тем, что США покинут Украину, - сказал чиновник Елисейского дворца. - У нас есть достижения в этом акте восстановления сближения между Украиной, Европой и Америкой".

Хотя государственный секретарь Трампа Марко Рубио, как указано, не посетит эту встречу коалиции желающих, его специальный посланник Стив Уиткофф будет там вместе с зятем президента США Джаредом Кушнером. Также там будет много известных глав государств и правительств из стран, которые поддерживают Украину, а также высокопоставленные чиновники ЕС - Урсула фон дер Ляйен, Антониу Кошта и Кая Каллас. Также присоединятся Зеленский, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Даже премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, который не является сторонником поддержки Украины, будет присутствовать на мероприятии, согласно списку участников, с которым ознакомилось издание.

Настроение выжидательное. По словам чиновника ЕС, участники постепенно приближаются к соглашению относительно "шести или семи различных документов", касающихся различных аспектов прекращения огня и послевоенной структуры. Среди них – 20-пунктный мирный план, разработанный совместно ЕС и США, документ о гарантиях безопасности и еще один об экономическом процветании. Все они должны быть подписаны всеми сторонами, включая россию. Хотя окончательное одобрение документов не ожидается сегодня, лидеры ЕС вполне могут подготовить совместное заявление относительно гарантий безопасности - говорится в публикации.

Представитель Елисейского дворца заявил:

Коалиция хочет найти общий язык по пяти пунктам: как будет осуществляться мониторинг прекращения огня между россией и Украиной; военная поддержка вооруженных сил Украины; многонациональные "силы заверения" в Украине после войны; обязательства поддерживать Киев, если москва нарушит прекращение огня; и долгосрочные соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере с Украиной

Французы, как указано, "надеются закрепить обязательства США относительно гарантий безопасности, включая долгожданный американский "бэкстоп"".

"Мы завершаем работу над документами конференции", не только относительно принципов гарантий безопасности, но и относительно того, насколько они будут операционными - сказал представитель Елисейского дворца.

По словам британского чиновника, "заявление может быть основано на заявлении, опубликованном в декабре после саммита в Берлине".

По словам европейского дипломата, "задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро США вполне может всплыть на обочине". "Но президент Франции Эммануэль Макрон не хочет, чтобы Венесуэла испортила хрупкое соглашение между Вашингтоном и европейцами относительно Украины", пишет издание.

"Европейские лидеры и чиновники, возможно, с облегчением воспримут возможность избежать дальнейших трансатлантических разногласий. Блок только что с трудом завершил соглашение относительно предоставления Украине кредита в 90 миллиардов евро. Его главная цель - справедливое и быстрое завершение войны в Украине. Гренландия - нежелательный фактор, который отвлекает внимание, который угрожает обрушить всю хрупкую структуру", - говорится в публикации.

Как указано, ожидается, что Коллегия еврокомиссаров проголосует за предложение о предоставлении Украине этого кредита в этом месяце, о чем заявил представитель Еврокомиссии в понедельник. Также в январе, как отмечается, она планирует принять предложение, которое определит условия кредита, и еще одно о внесении изменений в правила долгосрочного бюджета ЕС, чтобы позволить Брюсселю предоставлять кредиты третьей стране. "Итак, когда Киев получит деньги? Первый транш все еще ожидается не позднее второго квартала 2026 года", по словам представителя.

"Сохранение соглашения с Вашингтоном относительно Украины преобладает все остальные приоритеты. Гренландия, санкции США против должностных лиц ЕС - все это отходит на второй план. Пока что", - подытоживается в публикации.

