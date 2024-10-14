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Обстріли рф та негода спричинили знеструмлення в п'яти областях України

Київ • УНН

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Через російські обстріли та погодні умови виникли проблеми з електропостачанням у Донецькій, Сумській, Херсонській, Дніпропетровській та Харківській областях. Енергосистема залишається збалансованою, але Міненерго закликає до економії електроенергії.

Обстріли рф та негода спричинили знеструмлення в п'яти областях України

Внаслідок російських обстрілів минулої доби були знеструмлення у Донецькій, Сумській та Херсонській областях. Через негоду проблеми зі світлом виникли на Дніпропетровщині, Харківщині та Донеччині, повідомили у понеділок в Міненерго, передає УНН.

Наслідки обстрілів рф 

За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Донецькій, Сумській та Херсонській областях.

У Харківській області під час повітряної тривоги вимикалась повітряна лінія. Споживачі не знеструмлювались.

Погодні умови

Внаслідок несприятливих погодних умов є знеструмлення у одному населеному пункті  Дніпропетровської області та одному населеному пункті Харківської області.

Також у Харківській та Донецькій областях через негоду вимикались повітряні лінії. Знеструмлювались підстанції та споживачі. Живлення частково відновлено.

Стан мереж

Волинська область: через технологічні порушення вимикалось обладнання на одній із підстанцій, що призвело до знеструмлення побутових споживачів. Живлення відновлено.

Загалом на ранок залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 553 населених пункти.

Генерація та споживання

Як вказали в Міненерго, енергосистема залишається збалансованою. Однак постійні ворожі атаки призводять до пошкоджень, що ускладнюють її роботу. Тому у відомстві закликали продовжувати ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання, особливо у вечірній період навантаження з 17:00 до 22:00.

Імпорт 

На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 6300 МВт*год та потужністю 1339 МВт.

В понеділок в Україні не планують вимикати світло - "Укренерго"06.10.24, 18:12 • 32883 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна
Волинська область
Дніпро
Міністерство енергетики України
Румунія
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