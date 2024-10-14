Обстрелы рф и непогода вызвали обесточивание в пяти областях Украины
Киев • УНН
Из-за российских обстрелов и погодных условий возникли проблемы с электроснабжением в Донецкой, Сумской, Херсонской, Днепропетровской и Харьковской областях. Энергосистема остается сбалансированной, но Минэнерго призывает к экономии электроэнергии.
В результате российских обстрелов за прошедшие сутки были обесточивания в Донецкой, Сумской и Херсонской областях. Из-за непогоды проблемы со светом возникли в Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях, сообщили в понедельник в Минэнерго, передает УНН.
Последствия обстрелов рф
За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Донецкой, Сумской и Херсонской областях.
В Харьковской области во время воздушной тревоги выключалась воздушная линия. Потребители не обесточивались.
Погодные условия
Вследствие неблагоприятных погодных условий есть обесточивание в одном населенном пункте Днепропетровской области и одном населенном пункте Харьковской области.
Также в Харьковской и Донецкой областях из-за непогоды выключались воздушные линии. Обесточивались подстанции и потребители. Питание частично восстановлено.
Состояние сетей
Волынская область: из-за технологических нарушений отключалось оборудование на одной из подстанций, что привело к обесточиванию бытовых потребителей. Питание восстановлено.
Всего на утро остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 553 населенных пункта.
Генерация и потребление
Как указали в Минэнерго, энергосистема остается сбалансированной. Однако постоянные вражеские атаки приводят к повреждениям, затрудняющим ее работу. Поэтому в ведомстве призвали продолжать экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления, особенно в вечерний период нагрузки с 17:00 до 22:00.
Импорт
На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 6300 МВт*ч и мощностью 1339 МВт.
В понедельник в Украине не планируют выключать свет - «Укрэнерго»6 октября 2024, 15:12 • 32704 просмотра