В понедельник в Украине не планируют выключать свет - «Укрэнерго»
Киев • УНН
НЭК «Укрэнерго» сообщила, что 7 октября в Украине не будут применять графики отключений света. Энергетики призвали пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 16:00.
Завтра, 7 октября, в Украине не планируют применять графики отключений света. Об этом заявили в НЭК «Укрэнерго», передает УНН.
Детали
Завтра, в понедельник, меры ограничения потребления не планируются
Энергетики также призвали украинцев пользоваться мощными электроприборами в дневные часы - с 10:00 до 16:00.
Напомним,
Руководитель Энергоатома Петр Котин сообщил, что последний из 10 доступных энергоблоков АЭС будет запущен в течение 20 дней. После этого атомные станции будут полностью готовы к работе на полной мощности в осенне-зимний период.