В понедельник в Украине не планируют выключать свет - «Укрэнерго»

Завтра, 7 октября, в Украине не планируют применять графики отключений света. Об этом заявили в НЭК «Укрэнерго», передает УНН.

Детали

Завтра, в понедельник, меры ограничения потребления не планируются - говорится в заявлении компании.

Энергетики также призвали украинцев пользоваться мощными электроприборами в дневные часы - с 10:00 до 16:00.

Напомним,

Руководитель Энергоатома Петр Котин сообщил, что последний из 10 доступных энергоблоков АЭС будет запущен в течение 20 дней. После этого атомные станции будут полностью готовы к работе на полной мощности в осенне-зимний период.