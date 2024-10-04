В Енергоатомі пояснили, коли АЕС будуть в повній готовності до проходження осінньо-зимового періоду

Наразі залишається один енергоблок АЕС, який протягом фактично 20 днів буде запущено й станції будуть в повній готовності до проходження на повній потужності осінньо-зимового періоду. Про це повідомив керівник "Енергоатому" Петро Котін в ефірі телемарафону, передає УНН.

Основне питання у нас було перевантажити всі наші енергоблоки, щоб ми працювали з усіма енергоблоками, які зараз доступні – це 9 енергоблоків, які на підконтрольній Україні території. І залишиться один енергоблок – 440, який також буде підключений на середину жовтня. Далі ми також будемо робити як й в попередньому фактично році, забезпечуючи максимальну видачу потужностей з наших енергоблоків. Це основне питання