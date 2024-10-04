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В Енергоатомі пояснили, коли АЕС будуть в повній готовності до проходження осінньо-зимового періоду

В Енергоатомі пояснили, коли АЕС будуть в повній готовності до проходження осінньо-зимового періоду

Київ • УНН

 • 21779 перегляди

Керівник Енергоатому повідомив, що останній з 10 доступних енергоблоків АЕС буде запущено протягом 20 днів. Після цього атомні станції будуть повністю готові до роботи на повній потужності в осінньо-зимовий період.

Наразі залишається один енергоблок АЕС, який протягом фактично 20 днів буде запущено й станції будуть в повній готовності до проходження на повній потужності осінньо-зимового періоду. Про це повідомив керівник "Енергоатому" Петро Котін в ефірі телемарафону, передає УНН.

Основне питання у нас було перевантажити всі наші енергоблоки, щоб ми працювали з усіма енергоблоками, які зараз доступні – це 9 енергоблоків, які на підконтрольній Україні території. І залишиться один енергоблок – 440, який також буде підключений на середину жовтня. Далі ми також будемо робити як й в попередньому фактично році, забезпечуючи максимальну видачу потужностей з наших енергоблоків. Це основне питання

- розповів Котін.

За його словами, інше питання полягає в забезпеченні всіх заходів, які плануються та виконуються відповідно до наказу Міністерства енергетики.

Після пуску останнього енергоблока, який буде пущений протягом фактично 20 днів, станції будуть в повній готовності до проходження на повній потужності осінньо-зимового періоду

- додав Котін.

Доповнення

В Україні на 12 днів раніше терміну під'єднали енергоблок АЕС до мережі після ремонту, це зміцнить енергосистему на 1000 МВт перед опалювальним сезоном.

В Укренерго прогнозують незначні обмеження електрики взимку: пояснили, за яких умов01.10.24, 14:04 • 11881 перегляд

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМіністерство енергетики України
ukrenerhoУкренерго
ukrainaУкраїна

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