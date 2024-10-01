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В Україні достроково відремонтували і підключили ще один блок АЕС

Київ • УНН

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Енергоатом на 12 днів раніше терміну підключив енергоблок АЕС до мережі України після ремонту. Це зміцнить енергосистему на 1000 МВт перед опалювальним сезоном, всі 9 блоків будуть готові до роботи.

В Україні на 12 днів раніше терміну підключили енергоблок АЕС до мережі після ремонту, це зміцнить енергосистему на 1000 МВт перед опалювальним сезоном, повідомили у вівторок у НАЕК "Енергоатом", пише УНН.

1 жовтня, після планово-попереджувального ремонту, фахівці Енергоатома успішно під'єднали до енергомережі енергоблок однієї з АЕС. Триває набір потужності. Завдяки якісній роботі атомників, блок вивели з ремонту на 12 днів раніше запланованого терміну. Таким чином, після виходу блоку на повну потужність, вітчизняна енергосистема зміцниться на 1000 МВт

- повідомили у компанії у Telegram.

"Енергоатом робить усе, щоб до початку опалювального сезону українські енергоблоки були перезавантажені свіжим ядерним паливом та підготовлені до проходження осінньо-зимового періоду. Ремонтна кампанія виходить на фінішну пряму, і до початку ОЗП всі дев'ять блоків, які розташовані на підконтрольній Україні території, будуть готові до роботи протягом найскладніших місяців. Дякую колективу за гарну роботу у важких умовах", – зазначив керівник Енергоатома Петро Котін.

Він додав, що фахівці компанії "виконують роботи якісно та з випередженням графіків".

росіяни хочуть атакувати 3 наші АЕС, у нас є інформація - Зеленський24.09.24, 22:50 • 30523 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Економіка
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