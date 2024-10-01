В Україні достроково відремонтували і підключили ще один блок АЕС
Київ • УНН
Енергоатом на 12 днів раніше терміну підключив енергоблок АЕС до мережі України після ремонту. Це зміцнить енергосистему на 1000 МВт перед опалювальним сезоном, всі 9 блоків будуть готові до роботи.
В Україні на 12 днів раніше терміну підключили енергоблок АЕС до мережі після ремонту, це зміцнить енергосистему на 1000 МВт перед опалювальним сезоном, повідомили у вівторок у НАЕК "Енергоатом", пише УНН.
1 жовтня, після планово-попереджувального ремонту, фахівці Енергоатома успішно під'єднали до енергомережі енергоблок однієї з АЕС. Триває набір потужності. Завдяки якісній роботі атомників, блок вивели з ремонту на 12 днів раніше запланованого терміну. Таким чином, після виходу блоку на повну потужність, вітчизняна енергосистема зміцниться на 1000 МВт
"Енергоатом робить усе, щоб до початку опалювального сезону українські енергоблоки були перезавантажені свіжим ядерним паливом та підготовлені до проходження осінньо-зимового періоду. Ремонтна кампанія виходить на фінішну пряму, і до початку ОЗП всі дев'ять блоків, які розташовані на підконтрольній Україні території, будуть готові до роботи протягом найскладніших місяців. Дякую колективу за гарну роботу у важких умовах", – зазначив керівник Енергоатома Петро Котін.
Він додав, що фахівці компанії "виконують роботи якісно та з випередженням графіків".
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