В Украине досрочно отремонтировали и подключили еще один блок АЭС

В Украине на 12 дней раньше срока подключили энергоблок АЭС к сети после ремонта, это укрепит энергосистему на 1000 МВт перед отопительным сезоном, сообщили во вторник в НАЭК «Энергоатом», пишет УНН.

1 октября, после планово-предупредительного ремонта, специалисты Энергоатома успешно подключили к энергосети энергоблок одной из АЭС. Продолжается набор мощности. Благодаря качественной работе атомщиков, блок вывели из ремонта на 12 дней раньше запланированного срока. Таким образом, после выхода блока на полную мощность, отечественная энергосистема укрепится на 1000 МВт - сообщили в компании в Telegram.

«Энергоатом делает все, чтобы к началу отопительного сезона украинские энергоблоки были перезагружены свежим ядерным топливом и подготовлены к прохождению осенне-зимнего периода. Ремонтная кампания выходит на финишную прямую, и к началу ОЗП все девять блоков, расположенных на подконтрольной Украине территории, будут готовы к работе в течение сложных месяцев. Спасибо коллективу за хорошую работу в тяжелых условиях», - отметил руководитель Энергоатома Петр Котин.

Он добавил, что специалисты компании «выполняют работы качественно и с опережением графиков».

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