В Энергоатоме объяснили, когда АЭС будут в полной готовности к прохождению осенне-зимнего периода
Киев • УНН
Руководитель Энергоатома сообщил, что последний из 10 доступных энергоблоков АЭС будет запущен в течение 20 дней. После этого атомные станции будут полностью готовы к работе на полной мощности в осенне-зимний период.
Сейчас остается один энергоблок АЭС, который в течение фактически 20 дней будет запущен и станции будут в полной готовности к прохождению на полной мощности осенне-зимнего периода. Об этом сообщил руководитель «Энергоатома» Петр Котин в эфире телемарафона, передает УНН.
Основной вопрос у нас был перегрузить все наши энергоблоки, чтобы мы работали со всеми энергоблоками, которые сейчас доступны - это 9 энергоблоков, которые на подконтрольной Украине территории. И останется один энергоблок - 440, который также будет подключен на середину октября. Далее мы также будем делать как и в предыдущем фактически году, обеспечивая максимальную выдачу мощностей из наших энергоблоков. Это основной вопрос
По его словам, другой вопрос заключается в обеспечении всех мероприятий, которые планируются и выполняются в соответствии с приказом Министерства энергетики.
После пуска последнего энергоблока, который будет пущен в течение фактически 20 дней, станции будут в полной готовности к прохождению на полной мощности осенне-зимнего периода
Дополнение
В Украине на 12 дней раньше срока подключили энергоблок АЭС к сети после ремонта, это укрепит энергосистему на 1000 МВт перед отопительным сезоном.
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