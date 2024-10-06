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В понеділок в Україні не планують вимикати світло - "Укренерго"

В понеділок в Україні не планують вимикати світло - "Укренерго"

Київ • УНН

 • 32875 перегляди

НЕК "Укренерго" повідомила, що 7 жовтня в Україні не застосовуватимуть графіки відключень світла. Енергетики закликали користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 16:00.

Завтра, 7 жовтня, в Україні не планують застосовувати графіки відключень світла. Про це заявили в НЕК "Укренерго", передає УНН.

Деталі

Завтра, у понеділок, заходи обмеження споживання не плануються

- йдеться в заяві компанії.

Енергетики також закликали українців користуватись потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00.

Нагадаємо

Керівник Енергоатому Петро Котін повідомив, що останній з 10 доступних енергоблоків АЕС буде запущено протягом 20 днів. Після цього атомні станції будуть повністю готові до роботи на повній потужності в осінньо-зимовий період.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоЕкономіка
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