В понеділок в Україні не планують вимикати світло - "Укренерго"
Київ • УНН
НЕК "Укренерго" повідомила, що 7 жовтня в Україні не застосовуватимуть графіки відключень світла. Енергетики закликали користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 16:00.
Завтра, 7 жовтня, в Україні не планують застосовувати графіки відключень світла. Про це заявили в НЕК "Укренерго", передає УНН.
Деталі
Завтра, у понеділок, заходи обмеження споживання не плануються
Енергетики також закликали українців користуватись потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00.
Нагадаємо
Керівник Енергоатому Петро Котін повідомив, що останній з 10 доступних енергоблоків АЕС буде запущено протягом 20 днів. Після цього атомні станції будуть повністю готові до роботи на повній потужності в осінньо-зимовий період.