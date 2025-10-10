Нічна атака по енергетиці: аварійні відключення діють у восьми регіонах, включаючи Київ
Київ • УНН
Енергетики ліквідовують наслідки нічної ракетно-дронової атаки. Аварійні відключення діють у восьми регіонах, включаючи Київ, де без світла залишаються сотні тисяч споживачів.
Енергетики по всій країні продовжують ліквідовувати наслідки масованої нічної ракетно-дронової атаки. У восьми регіонах діють аварійні відключення, зокрема в Києві, де без світла залишаються сотні тисяч споживачів. Водночас у деяких областях вдалося частково зменшити обсяг обмежень. Про це повідомляє Міненерго, пише УНН.
Деталі
Вимушені аварійні відключення застосовуються у Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях. Графіки погодинних відключень продовжують діяти на Чернігівщині, - йдеться у повідомленні.
Завдяки проведеним відновлювальним роботам енергетикам вдалося ще частково зменшити обсяг аварійних обмеженнь на Харківщині. У Києві на цю хвилину вдалося заживити 423 тис споживачів. На жаль, ще близько 380 тисяч абонентів залишаються без електропостачання
