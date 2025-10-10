Майже 4,5 тисячі будинків у Києві досі без води та понад 130 соціальних закладів - без тепла - КМДА
Київ • УНН
У Києві через ворожу атаку 2939 об'єктів без електропостачання, понад 4,4 тисячі будинків без води. 136 закладів соціальної сфери залишилися без тепла.
За останніми даними, через ворожу атаку у столиці без електропостачання перебувають 2 939 об’єктів, понад 4,4 тисячі будинків - без води, а 136 закладів соціальної сфери - без тепла, пише УНН із посиланням на КМДА.
Деталі
Через ворожу атаку у столиці наразі без енергопостачання перебувають 2 939 об’єктів інфраструктури. 4 474 будинки - без водопостачання. За інформацією "Київводоканалу", триває заповнення водопровідної системи. без теплопостачання наразі 136 закладів соціальної сфери, у яких вже стартував опалювальний сезон
Також у мерії додали, що від газопостачання від'єднали будинок на бульварі Лесі Українки, який зазнав пошкоджень через обстріл.
В адміністрації запевнили, що міські служби працюють цілодобово, щоб якомога швидше відновити стабільну роботу систем.
Нагадаємо
Внаслідок нічної масованої атаки рф 80 столичних бюветних комплексів вже підключені до генераторів. Загалом 154 бювети мають можливість підключення до резервних джерел живлення.