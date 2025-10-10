$41.400.09
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
09:38 • 4432 перегляди
Аварійні відключення вже скасували у трьох містах, світло повернули 270 тис. киян - Міненерго
09:08 • 6780 перегляди
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна МачадоPhoto
07:24 • 11579 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
10 жовтня, 03:50 • 14608 перегляди
Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ
10 жовтня, 00:08 • 23654 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 44292 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 35162 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 41635 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 42134 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
На тлі перебоїв з водою після атаки рф до генераторів підключили бювети по всьому Києву: деталі

Київ • УНН

 • 1118 перегляди

Внаслідок нічної масованої атаки рф 80 столичних бюветних комплексів вже підключені до генераторів. Загалом 154 бювети мають можливість підключення до резервних джерел живлення.

На тлі перебоїв з водою після атаки рф до генераторів підключили бювети по всьому Києву: деталі

У Києві на тлі проблем з водопостачанням внаслідок нічної масованої атаки рф до генераторів підключили бювети по всіх районах, повідомили у КМДА, надавши адреси, пише УНН.

Деталі

"80 столичних бюветних комплексів вже підключені до генераторів. Бювети в пішій доступності функціонують у всіх мікрорайонах Києва", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, загалом 154 бюветні комплекси мають можливість під’єднання до генераторів. "Зараз від резервних джерел живлення вже працюють 80. Ще на чотирьох завершують підключення. Інші бювети працюють у штатному режимі від централізованої мережі електропостачання", - зазначили у КМДА.

Місто, як повідомляється, "залучило всі можливості для зміцнення енергорезерву": 136 генераторів розміщені на теплоджерелах; 51 мобільна котельня готова забезпечувати тепло до лікарень або інших критично важливих закладів. "Сьогодні потреби в застосуванні котелень не було. Наразі теплопостачання закладів соціальної сфери здійснюється у штатному режимі", - додали при цьому у КМДА.

Доповнення

Раніше голова КМВА Тимур Ткаченко зазначав, що на ранок після масваної атаки рф понад 5800 житлових будинків (багатоквартирні, приватні) були без світла. "Також приватний сектор, особливо на лівому березі - без світла. Тут так само важка ситуація з водопостачанням. На правому березі світло і вода відсутні достатньо масово в Голосіївському, Соломʼянському, Печерському районах. В інших районах є окремі осередки з відключеннями. Фіксуємо зниження тиску в мережах водопостачання майже повсюдно", - зазначав Ткаченко у соцмережах.

У Києві водопостачання обіцяють відновити протягом кількох годин - Свириденко10.10.25, 10:27 • 1580 переглядiв

Юлія Шрамко

Київ
Електроенергія
Київ