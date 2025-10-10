На тлі перебоїв з водою після атаки рф до генераторів підключили бювети по всьому Києву: деталі
Київ • УНН
Внаслідок нічної масованої атаки рф 80 столичних бюветних комплексів вже підключені до генераторів. Загалом 154 бювети мають можливість підключення до резервних джерел живлення.
У Києві на тлі проблем з водопостачанням внаслідок нічної масованої атаки рф до генераторів підключили бювети по всіх районах, повідомили у КМДА, надавши адреси, пише УНН.
Деталі
"80 столичних бюветних комплексів вже підключені до генераторів. Бювети в пішій доступності функціонують у всіх мікрорайонах Києва", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, загалом 154 бюветні комплекси мають можливість під’єднання до генераторів. "Зараз від резервних джерел живлення вже працюють 80. Ще на чотирьох завершують підключення. Інші бювети працюють у штатному режимі від централізованої мережі електропостачання", - зазначили у КМДА.
Місто, як повідомляється, "залучило всі можливості для зміцнення енергорезерву": 136 генераторів розміщені на теплоджерелах; 51 мобільна котельня готова забезпечувати тепло до лікарень або інших критично важливих закладів. "Сьогодні потреби в застосуванні котелень не було. Наразі теплопостачання закладів соціальної сфери здійснюється у штатному режимі", - додали при цьому у КМДА.
Доповнення
Раніше голова КМВА Тимур Ткаченко зазначав, що на ранок після масваної атаки рф понад 5800 житлових будинків (багатоквартирні, приватні) були без світла. "Також приватний сектор, особливо на лівому березі - без світла. Тут так само важка ситуація з водопостачанням. На правому березі світло і вода відсутні достатньо масово в Голосіївському, Соломʼянському, Печерському районах. В інших районах є окремі осередки з відключеннями. Фіксуємо зниження тиску в мережах водопостачання майже повсюдно", - зазначав Ткаченко у соцмережах.
