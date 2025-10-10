На фоне перебоев с водой после атаки рф к генераторам подключили бюветы по всему Киеву: детали

$41.400.09
09:44 • 4758 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
09:38 • 2502 просмотра
Аварийные отключения уже отменили в трех городах, свет вернули 270 тыс. киевлян - Минэнерго
09:08 • 5386 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
07:24 • 10926 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
10 октября, 03:50 • 14101 просмотра
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
10 октября, 00:08 • 23424 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 44083 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 41555 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 42119 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 74119 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Атака РФ на Киев: восемь пострадавших, есть перебои со светом10 октября, 00:22 • 24960 просмотра
Вся Украина — под ракетной угрозой: россияне подняли в воздух МиГ-31К, зафиксированы пуски «Кинжалов»10 октября, 02:01 • 10235 просмотра
Разрушения и человеческие жертвы: Федоров показал последствия ночной атаки на ЗапорожьеPhotoVideo10 октября, 02:12 • 21229 просмотра
Ночная атака рф оставила до 28 тысяч семей без света в Киевской области: показали последствияPhotoVideo05:21 • 8794 просмотра
Аварийные отключения после атаки рф в Киеве и 9 областях - Укрэнерго06:38 • 15531 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать09:44 • 4824 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 64832 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек9 октября, 09:40 • 74138 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 68394 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 57643 просмотра
УНН Lite
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10:04 • 612 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto09:18 • 4260 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 64832 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 28612 просмотра
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 42754 просмотра
На фоне перебоев с водой после атаки рф к генераторам подключили бюветы по всему Киеву: детали

Киев • УНН

 • 970 просмотра

В результате ночной массированной атаки РФ 80 столичных бюветных комплексов уже подключены к генераторам. В общей сложности 154 бювета имеют возможность подключения к резервным источникам питания.

На фоне перебоев с водой после атаки рф к генераторам подключили бюветы по всему Киеву: детали

В Киеве на фоне проблем с водоснабжением в результате ночной массированной атаки рф к генераторам подключили бюветы по всем районам, сообщили в КГГА, предоставив адреса, пишет УНН.

Детали

"80 столичных бюветных комплексов уже подключены к генераторам. Бюветы в пешей доступности функционируют во всех микрорайонах Киева", - говорится в сообщении.

Как указано, в общей сложности 154 бюветных комплекса имеют возможность подключения к генераторам. "Сейчас от резервных источников питания уже работают 80. Еще на четырех завершают подключение. Остальные бюветы работают в штатном режиме от централизованной сети электроснабжения", - отметили в КГГА.

Город, как сообщается, "задействовал все возможности для укрепления энергорезерва": 136 генераторов размещены на теплоисточниках; 51 мобильная котельная готова обеспечивать тепло в больницы или другие критически важные учреждения. "Сегодня потребности в применении котельных не было. Сейчас теплоснабжение учреждений социальной сферы осуществляется в штатном режиме", - добавили при этом в КГГА.

Дополнение

Ранее глава КГВА Тимур Ткаченко отмечал, что на утро после массированной атаки рф более 5800 жилых домов (многоквартирные, частные) были без света. "Также частный сектор, особенно на левом берегу - без света. Здесь так же тяжелая ситуация с водоснабжением. На правом берегу свет и вода отсутствуют достаточно массово в Голосеевском, Соломенском, Печерском районах. В других районах есть отдельные точки с отключениями. Фиксируем снижение давления в сетях водоснабжения почти повсеместно", - отмечал Ткаченко в соцсетях.

В Киеве водоснабжение обещают восстановить в течение нескольких часов - Свириденко10.10.25, 10:27 • 1516 просмотров

Юлия Шрамко

Киев
Электроэнергия
Киев