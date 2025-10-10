На фоне перебоев с водой после атаки рф к генераторам подключили бюветы по всему Киеву: детали
В результате ночной массированной атаки РФ 80 столичных бюветных комплексов уже подключены к генераторам. В общей сложности 154 бювета имеют возможность подключения к резервным источникам питания.
В Киеве на фоне проблем с водоснабжением в результате ночной массированной атаки рф к генераторам подключили бюветы по всем районам, сообщили в КГГА, предоставив адреса, пишет УНН.
Детали
"80 столичных бюветных комплексов уже подключены к генераторам. Бюветы в пешей доступности функционируют во всех микрорайонах Киева", - говорится в сообщении.
Как указано, в общей сложности 154 бюветных комплекса имеют возможность подключения к генераторам. "Сейчас от резервных источников питания уже работают 80. Еще на четырех завершают подключение. Остальные бюветы работают в штатном режиме от централизованной сети электроснабжения", - отметили в КГГА.
Город, как сообщается, "задействовал все возможности для укрепления энергорезерва": 136 генераторов размещены на теплоисточниках; 51 мобильная котельная готова обеспечивать тепло в больницы или другие критически важные учреждения. "Сегодня потребности в применении котельных не было. Сейчас теплоснабжение учреждений социальной сферы осуществляется в штатном режиме", - добавили при этом в КГГА.
Дополнение
Ранее глава КГВА Тимур Ткаченко отмечал, что на утро после массированной атаки рф более 5800 жилых домов (многоквартирные, частные) были без света. "Также частный сектор, особенно на левом берегу - без света. Здесь так же тяжелая ситуация с водоснабжением. На правом берегу свет и вода отсутствуют достаточно массово в Голосеевском, Соломенском, Печерском районах. В других районах есть отдельные точки с отключениями. Фиксируем снижение давления в сетях водоснабжения почти повсеместно", - отмечал Ткаченко в соцсетях.
