В Киеве водоснабжение обещают восстановить в течение нескольких часов - Свириденко
Киев • УНН
После массированной атаки РФ в Киеве продолжаются работы по восстановлению водо- и энергоснабжения. Водоснабжение обещают восстановить в течение нескольких часов, критическая инфраструктура уже подключена.
В столице продолжаются работы по восстановлению водо- и энергоснабжения после массированной атаки российской федерации. По словам премьера Юлии Свириденко, критическая инфраструктура уже подключена, а полное восстановление водоснабжения ожидается в течение нескольких часов, пишет УНН.
Подробности
В Киеве мы ожидаем полного восстановления водоснабжения в течение нескольких часов. Что касается энергоснабжения - уже запитана критическая инфраструктура, дальнейшие работы продолжаются. Через несколько часов Министерство даст обновление по ситуации
Напомним
В ночь на 10 октября РФ атаковала Украину более чем 450 дронами и более чем 30 ракетами, которые были нацелены на энергетику. Удары вызвали обесточивание как минимум в 9 областях и Киеве, оставили более 20 пострадавших и унесли жизнь ребенка.