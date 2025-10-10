У Києві водопостачання обіцяють відновити протягом кількох годин - Свириденко
Київ • УНН
Після масованої атаки рф у Києві тривають роботи з відновлення водо- та енергопостачання. Водопостачання обіцяють відновити протягом кількох годин, критична інфраструктура вже підключена.
У столиці тривають роботи з відновлення водо- та енергопостачання після масованої атаки російської федерації. За словами прем’єрки Юлії Свириденко, критичну інфраструктуру вже підключено, а повне відновлення водопостачання очікують протягом кількох годин, пише УНН.
Деталі
В Києві ми очікуємо повного відновлення водопостачання протягом кількох годин. Щодо енергопостачання - вже заживлена критична інфраструктура, подальші роботи тривають. За кілька годин Міністерство дасть оновлення щодо ситуації
Нагадаємо
У ніч проти 10 жовтня рф атакувала Україну понад 450 дронами та понад 30 ракетами, які були націлені на енергетику. Удари викликали знеструмлення у щонайменше 9 областях і Києві, залишила понад 20 постраждалих і забрала життя дитини.