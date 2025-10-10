Почти 4,5 тысячи домов в Киеве до сих пор без воды и более 130 социальных учреждений - без тепла - КГГА
Киев • УНН
В Киеве из-за вражеской атаки 2939 объектов без электроснабжения, более 4,4 тысячи домов без воды. 136 учреждений социальной сферы остались без тепла.
Подробности
Из-за вражеской атаки в столице сейчас без энергоснабжения находятся 2 939 объектов инфраструктуры. 4 474 дома - без водоснабжения. По информации "Киевводоканала", продолжается заполнение водопроводной системы. Без теплоснабжения сейчас 136 учреждений социальной сферы, в которых уже стартовал отопительный сезон
Также в мэрии добавили, что от газоснабжения отключили дом на бульваре Леси Украинки, который получил повреждения из-за обстрела.
В администрации заверили, что городские службы работают круглосуточно, чтобы как можно скорее восстановить стабильную работу систем.
Напомним
В результате ночной массированной атаки рф 80 столичных бюветных комплексов уже подключены к генераторам. Всего 154 бювета имеют возможность подключения к резервным источникам питания.