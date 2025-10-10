Ночная атака по энергетике: аварийные отключения действуют в восьми регионах, включая Киев
Киев • УНН
Энергетики ликвидируют последствия ночной ракетно-дроновой атаки. Аварийные отключения действуют в восьми регионах, включая Киев, где без света остаются сотни тысяч потребителей.
Энергетики по всей стране продолжают ликвидировать последствия массированной ночной ракетно-дроновой атаки. В восьми регионах действуют аварийные отключения, в частности в Киеве, где без света остаются сотни тысяч потребителей. В то же время в некоторых областях удалось частично уменьшить объем ограничений. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.
Детали
Вынужденные аварийные отключения применяются в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. Графики почасовых отключений продолжают действовать на Черниговщине, - говорится в сообщении.
Благодаря проведенным восстановительным работам энергетикам удалось еще частично уменьшить объем аварийных ограничений на Харьковщине. В Киеве на эту минуту удалось запитать 423 тыс. потребителей. К сожалению, еще около 380 тысяч абонентов остаются без электроснабжения
