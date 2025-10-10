Ночная атака по энергетике: аварийные отключения действуют в восьми регионах, включая Киев

$41.510.10
48.210.07
ukenru
14:10 • 2864 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
14:04 • 5780 просмотра
Продолжаются детальные дискуссии о предоставлении Украине ракет "Томагавк", ответа "нет" нет - МИД
13:35 • 10279 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto
10:53 • 22470 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo
09:44 • 27778 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
09:08 • 17017 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
10 октября, 07:24 • 18111 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
10 октября, 03:50 • 17935 просмотра
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
10 октября, 00:08 • 25686 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 45520 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3.3м/с
71%
747мм
Популярные новости
Ночная атака рф оставила до 28 тысяч семей без света в Киевской области: показали последствияPhotoVideo10 октября, 05:21 • 19529 просмотра
Аварийные отключения после атаки рф в Киеве и 9 областях - Укрэнерго10 октября, 06:38 • 25739 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto09:18 • 18040 просмотра
Аварийные отключения уже отменили в трех городах, свет вернули 270 тыс. киевлян - Минэнерго09:38 • 17035 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10:04 • 13185 просмотра
публикации
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto13:35 • 10279 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo10:53 • 22470 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать09:44 • 27778 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 78781 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек9 октября, 09:40 • 83140 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Ли Цян
Ким Чен Ын
Андрей Садовый
Петр Порошенко
Актуальные места
Украина
Днепропетровская область
Сумская область
Киевская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби11:09 • 10290 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10:04 • 13192 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto09:18 • 18045 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 78781 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 33651 просмотра
Актуальное
Ручная граната
Хранитель
Х-47М2 "Кинжал"
Audi Q5
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Ночная атака по энергетике: аварийные отключения действуют в восьми регионах, включая Киев

Киев • УНН

 • 660 просмотра

Энергетики ликвидируют последствия ночной ракетно-дроновой атаки. Аварийные отключения действуют в восьми регионах, включая Киев, где без света остаются сотни тысяч потребителей.

Ночная атака по энергетике: аварийные отключения действуют в восьми регионах, включая Киев

Энергетики по всей стране продолжают ликвидировать последствия массированной ночной ракетно-дроновой атаки. В восьми регионах действуют аварийные отключения, в частности в Киеве, где без света остаются сотни тысяч потребителей. В то же время в некоторых областях удалось частично уменьшить объем ограничений. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.

Детали

Вынужденные аварийные отключения применяются в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. Графики почасовых отключений продолжают действовать на Черниговщине, - говорится в сообщении.

Благодаря проведенным восстановительным работам энергетикам удалось еще частично уменьшить объем аварийных ограничений на Харьковщине. В Киеве на эту минуту удалось запитать 423 тыс. потребителей. К сожалению, еще около 380 тысяч абонентов остаются без электроснабжения

- говорится в сообщении.

Почти 4,5 тысячи домов в Киеве до сих пор без воды и более 130 социальных учреждений - без тепла - КГГА10.10.25, 13:42 • 2290 просмотров

Ольга Розгон

Общество
Электроэнергия
Донецкая область
Сумская область
Киевская область
Харьковская область
Полтавская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Черниговская область
Киев