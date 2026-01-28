Не лише у Львові: покриття пілотного 5G в Україні почали розширювати

У Бородянці на Київщині - у другій після Львова - запустили пілот 5G, повідомили у середу у Мінцифри та віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, пише УНН.

Масштабуємо звʼязок та інтернет нового покоління по Україні. Другим містом після Львова, у якому запустили 5G, стала Бородянка. Далі — Харків, Одеса та Київ - повідомили у Мінцифри.

У Бородянці стартувало тестування технології 5G. Селище стало другим після Львова населеним пунктом, де в центральній частині працюють базові станції нового покоління зв’язку - додав Кулеба у соцмережах.

Водночас Кулеба повідомив, що сьогодні в Бородянці вже відновлено понад 600 об’єктів: 25 багатоквартирних будинків, 570 приватних, 5 закладів освіти і 4 інші громадські будівлі. Паралельно будується 9 нових багатоповерхівок, які плануємо завершити у 2026 році, вказав віцепрем'єр.

"Триває робота над системою "безпечного міста" з відеоспостереженням та сучасним освітленням. Запроваджується сучасний громадський транспорт – на сонячній енергії. Бородянка може стати однією з перших громад в Україні з повноцінними Smart City-рішеннями – від інтелектуального освітлення до систем безпеки й управління транспортом", - розповів голова Мінрозвитку.

У Мінцифри вказали, що пілот 5G у Бородянці допоможе протестувати технологію в місті з відновленою інфраструктурою після російських обстрілів. "Так ми ще ефективніше підготуємося до повноцінного запуску на всій території України після завершення воєнного стану", - зазначили у міністерстві.

В Україні вперше запустили пілотний 5G - у Львові