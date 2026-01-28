Не лише у Львові: покриття пілотного 5G в Україні почали розширювати

$42.960.17
51.230.17
ukenru
11:48 • 8704 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
10:05 • 16239 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
09:51 • 21296 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
08:35 • 21841 перегляди
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
Ексклюзив
08:19 • 22624 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
28 січня, 03:48 • 26087 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 44286 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 57402 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 42981 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 75894 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.1м/с
92%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Кір Стармер прибув до Пекіна для перезавантаження економічних відносин з Китаєм28 січня, 04:47 • 24682 перегляди
ЗСУ відмінусували 690 окупантів та понад 1000 безпілотників за добу – Генштаб28 січня, 04:58 • 29892 перегляди
Загроза існуванню Шенгенської зони: 70% європейців виступають за повернення національного контролю над кордонами28 січня, 05:44 • 21860 перегляди
Іспанське судно "врятувало" танкер "тіньового флоту" під санкціями ЄС за перевезення російської нафти28 січня, 06:22 • 19554 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 38483 перегляди
Публікації
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами10:59 • 11796 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 38529 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 75894 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 56123 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 74018 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Віталій Кличко
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Одеська область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 29778 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 28849 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 35984 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 39000 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 44778 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Starlink

Не лише у Львові: покриття пілотного 5G в Україні почали розширювати

Київ • УНН

 • 1020 перегляди

У Бородянці на Київщині запустили пілот 5G, що робить її другою після Львова з цією технологією. Це допоможе протестувати 5G в місті з відновленою інфраструктурою після обстрілів.

Не лише у Львові: покриття пілотного 5G в Україні почали розширювати

У Бородянці на Київщині - у другій після Львова - запустили пілот 5G, повідомили у середу у Мінцифри та віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, пише УНН.

Масштабуємо звʼязок та інтернет нового покоління по Україні. Другим містом після Львова, у якому запустили 5G, стала Бородянка. Далі — Харків, Одеса та Київ

- повідомили у Мінцифри.

У Бородянці стартувало тестування технології 5G. Селище стало другим після Львова населеним пунктом, де в центральній частині працюють базові станції нового покоління зв’язку

- додав Кулеба у соцмережах.

Водночас Кулеба повідомив, що сьогодні в Бородянці вже відновлено понад 600 об’єктів: 25 багатоквартирних будинків, 570 приватних, 5 закладів освіти і 4 інші громадські будівлі. Паралельно будується 9 нових багатоповерхівок, які плануємо завершити у 2026 році, вказав віцепрем'єр.

"Триває робота над системою "безпечного міста" з відеоспостереженням та сучасним освітленням. Запроваджується сучасний громадський транспорт – на сонячній енергії. Бородянка може стати однією з перших громад в Україні з повноцінними Smart City-рішеннями – від інтелектуального освітлення до систем безпеки й управління транспортом", - розповів голова Мінрозвитку.

У Мінцифри вказали, що пілот 5G у Бородянці допоможе протестувати технологію в місті з відновленою інфраструктурою після російських обстрілів. "Так ми ще ефективніше підготуємося до повноцінного запуску на всій території України після завершення воєнного стану", - зазначили у міністерстві.

В Україні вперше запустили пілотний 5G - у Львові12.01.26, 12:15 • 16771 перегляд

Юлія Шрамко

ТехнологіїКиївська область
Нерухомість
Техніка
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Електроенергія
Україна
Бородянка
Львів
Одеса
Київ
Харків