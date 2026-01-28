Не только во Львове: покрытие пилотного 5G в Украине начали расширять

В Бородянке Киевской области - второй после Львова - запустили пилот 5G, сообщили в среду в Минцифры и вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, пишет УНН.

Масштабируем связь и интернет нового поколения по Украине. Вторым городом после Львова, в котором запустили 5G, стала Бородянка. Далее - Харьков, Одесса и Киев - сообщили в Минцифры.

В Бородянке стартовало тестирование технологии 5G. Поселок стал вторым после Львова населенным пунктом, где в центральной части работают базовые станции нового поколения связи - добавил Кулеба в соцсетях.

В то же время Кулеба сообщил, что сегодня в Бородянке уже восстановлено более 600 объектов: 25 многоквартирных домов, 570 частных, 5 учебных заведений и 4 других общественных здания. Параллельно строится 9 новых многоэтажек, которые планируется завершить в 2026 году, указал вице-премьер.

"Продолжается работа над системой "безопасного города" с видеонаблюдением и современным освещением. Вводится современный общественный транспорт – на солнечной энергии. Бородянка может стать одной из первых общин в Украине с полноценными Smart City-решениями – от интеллектуального освещения до систем безопасности и управления транспортом", - рассказал глава Минразвития.

В Минцифры указали, что пилот 5G в Бородянке поможет протестировать технологию в городе с восстановленной инфраструктурой после российских обстрелов. "Так мы еще эффективнее подготовимся к полноценному запуску на всей территории Украины после завершения военного положения", - отметили в министерстве.

