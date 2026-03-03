На фронті відбулося 152 бойових зіткнення, ворог скинув 282 КАБи - Генштаб ЗСУ

$43.100.11
50.870.16
ukenru
06:18 • 2370 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 41180 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 52208 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 37146 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 36575 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
2 березня, 14:03 • 34127 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
2 березня, 13:36 • 18287 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
2 березня, 13:33 • 18214 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
2 березня, 12:02 • 17305 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 39874 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
82%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Польща та Швеція ведуть переговори з Францією щодо "ядерної парасольки"2 березня, 21:28 • 8176 перегляди
США втратили шість військових на війні в Ірані, очікуються жорстокіші удари2 березня, 21:53 • 7490 перегляди
Оксана Пекун вийшла за межі: співачка кардинально змінила свій музичний стильVideo2 березня, 22:30 • 15912 перегляди
Зеленський: якщо хтось вийде з переговорів, Україна діятиме інакше, щоб зупинити війну2 березня, 23:37 • 13746 перегляди
Іранський режим протягом багатьох років є одним із головних джерел міжнародної дестабілізації - Сибіга3 березня, 00:48 • 10286 перегляди
Публікації
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 20475 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 41179 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 37948 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto2 березня, 11:52 • 44788 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 39874 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Музикант
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Іран
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Об'єднані Арабські Емірати
Реклама
УНН Lite
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 11583 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 19115 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo2 березня, 13:09 • 23473 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти2 березня, 12:03 • 23851 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 81402 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Шахед-136
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot

На фронті відбулося 152 бойових зіткнення, ворог скинув 282 КАБи - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 152 бойових зіткнення, ворог завдав 84 авіаційних ударів, скинув 282 керовані авіабомби. Також окупанти застосували 8437 дронів-камікадзе та здійснили 3645 обстрілів.

На фронті відбулося 152 бойових зіткнення, ворог скинув 282 КАБи - Генштаб ЗСУ

Впродовж минулої доби 2 березня на фронті зафіксовано 152 бойових зіткнення. Противник завдав 84 авіаційних ударів, скинув 282 керовані авіабомби. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Також ворог застосував 8437 дронів-камікадзе та здійснив 3645 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 78 - із реактивних систем залпового вогню.

Крім того, агресор завдав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Іванівка, Гаврилівка Дніпропетровської області; Барвінівка, Воздвижівка, Чарівне, Долинка, Любицьке, Верхня Терса, Копані, Широке, Залізничне, Гуляйпільське Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження живої сили та пункт управління БПЛА окупантів.

На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби противник завдав чотирьох авіаударів, із застосуванням дев’яти авіабомб, здійснив 137 обстрілів, з яких сім - із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників в районі Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку противник атакував вісім разів. Намагався вклинитися в українську оборону в бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман та в районі Середнього.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби українські захисники зупинили 13 спроб окупантів просунутися вперед у районах населених пунктів Платонівка, Закітне, Різниківка та в бік Озерного.

На Краматорському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 13 атак в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Олександро-Шультине, Софіївка та у бік Іллінівки, Новопавлівки, Костянтинівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 23 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Новопавлівка і Шевченко.

На Олександрівському напрямку противник атакував шість разів в районах населених пунктів Тернове, Калинівське, Злагода.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 40 атак окупантів у районах Гуляйполя, Зеленого та у бік Цвіткового, Залізничного, Варварівки, Святопетрівки, Гуляйпільського, Староукраїнки.

На Оріхівському напрямку відбулося два боєзіткнення з ворогом неподалік Плавнів і Степногірська.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Минулої доби втрати російських загарбників склали 790 осіб. Також ворог втратив п’ять танків, 20 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, шість засобів протиповітряної оборони, 1529 безпілотних літальних апаратів, один катер та 235 одиниць автомобільної техніки.

Нагадаємо

Вранці 3 березня російські окупанти вдарили дронами по Полтаві. Четверо людей отримали травми середньої тяжкості, їм надається допомога.

Євген Устименко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Слов'янськ
Дніпропетровська область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Херсонська область
Гуляйполе
Костянтинівка
Краматорськ
Полтава