На фронті відбулося 152 бойових зіткнення, ворог скинув 282 КАБи - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН
Впродовж минулої доби 2 березня на фронті зафіксовано 152 бойових зіткнення. Противник завдав 84 авіаційних ударів, скинув 282 керовані авіабомби. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Також ворог застосував 8437 дронів-камікадзе та здійснив 3645 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 78 - із реактивних систем залпового вогню.
Крім того, агресор завдав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Іванівка, Гаврилівка Дніпропетровської області; Барвінівка, Воздвижівка, Чарівне, Долинка, Любицьке, Верхня Терса, Копані, Широке, Залізничне, Гуляйпільське Запорізької області; Козацьке Херсонської області.
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження живої сили та пункт управління БПЛА окупантів.
На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби противник завдав чотирьох авіаударів, із застосуванням дев’яти авіабомб, здійснив 137 обстрілів, з яких сім - із застосуванням РСЗВ.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників в районі Вовчанських Хуторів.
На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
На Лиманському напрямку противник атакував вісім разів. Намагався вклинитися в українську оборону в бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман та в районі Середнього.
На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби українські захисники зупинили 13 спроб окупантів просунутися вперед у районах населених пунктів Платонівка, Закітне, Різниківка та в бік Озерного.
На Краматорському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 13 атак в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Олександро-Шультине, Софіївка та у бік Іллінівки, Новопавлівки, Костянтинівки.
На Покровському напрямку українські захисники зупинили 23 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Новопавлівка і Шевченко.
На Олександрівському напрямку противник атакував шість разів в районах населених пунктів Тернове, Калинівське, Злагода.
На Гуляйпільському напрямку відбулося 40 атак окупантів у районах Гуляйполя, Зеленого та у бік Цвіткового, Залізничного, Варварівки, Святопетрівки, Гуляйпільського, Староукраїнки.
На Оріхівському напрямку відбулося два боєзіткнення з ворогом неподалік Плавнів і Степногірська.
На Придніпровському напрямку минулої доби ворог активних дій не проводив.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Минулої доби втрати російських загарбників склали 790 осіб. Також ворог втратив п’ять танків, 20 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, шість засобів протиповітряної оборони, 1529 безпілотних літальних апаратів, один катер та 235 одиниць автомобільної техніки.
